Olavarría: un nene murió ahogado en el arroyo Tapalqué

Un pequeño de 4 años perdió la vida luego de sumergirse en el arroyo Tapalqué, la ciudad de Olavarría. Así lo informa el diario El Popular de aquella localidad.

La víctima se encontraba disfrutando de la tarde de calor ayer domingo en el Recreo La Isla junto a sus familiares. En cuestión de segundos el pequeño desapareció en las oscuras aguas a menos de 2 metros del margen del arroyo, donde jugaba con su hermana. Los incesantes intentos para reanimarlo no fueron suficientes para mantenerlo con vida.



La dolorosa tragedia ocurrió alrededor de las 16 en un sector ubicado junto a las mesas y las parrillas del predio al que se accede por la extensión sur de la avenida Ituzaingó. En ese momento había varias familias y grupos de personas distribuidas en diferentes sectores de La Isla, tratando de soportar el sofocante calor bajo la sombra de los árboles y al aire libre.



Entre ellos se encontraba una familia de Rosario que llegó a Olavarría a visitar a allegados y estaba de paseo en este parque. Por esas horas la temperatura era superior a los 33 grados, por lo que algunos niños ingresaron a refrescarse al arroyo Tapalqué. Uno de ellos era Cristian Amado Ortiz, el pequeño que murió ahogado.Según testigos, Ortiz estaba jugando en el agua con su hermana y algunos primos. "Yo estaba charlando con mi amiga y los estaba viendo jugar. En un momento le dije: ‘el nene no está más’, fueron como 10 minutos", expresó ayer una mujer al personal policial. Ella estaba sentada en una de las mesas de La Isla, a unos 5 metros del sitio donde estaban los chicos en el agua.



Al alertar esta situación, rápidamente entraron al arroyo varias personas para dar con el pequeño que estaba sumergido bajo el agua. Los siguientes minutos fueron de total desesperación y angustia, hasta que Cristian fue rescatado en estado agonizante a escasos metros del lugar donde estaba jugando. De manera oficial se indicó que el niño estuvo sumergido por alrededor de 5 minutos.



De manera fortuita, estaban también de paseo en La Isla dos jóvenes profesores de educación física, y uno de ellos además estudia actualmente guardavidas. Ellos le practicaron de manera incesante reanimación cardiopulmonar a la criatura, quien cuando salió del agua estaba sin pulso. Todavía en estado de shock, detallaron que para cuando la ambulancia arribó, cerca de 15 minutos más tarde, habían logrado que despidiera mucha agua.



La ambulancia contó con escolta policial para llegar rápidamente al Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura". Sin embargo, tanto los esfuerzos de los profesores de educación física como de los médicos fueron insuficientes, dado que al arribar al centro médico junto a sus padres el niño ya había fallecido.



Además otra ambulancia del SAME debió acercarse al mismo sitio, en este caso para atender y trasladar a uno de los familiares del pequeño, quien había sufrido una crisis de nervios. En el sitio donde se ahogó Cristian está colocado el cartel que indica que está prohibido bañarse en el arroyo Tapalqué.