"No creo que el rugby te incite a la violencia"

Luego de la derrota ante Fabio Fognini en el Abierto de Australia por 7-6 (7-0), 6-2 y 6-3, Guido Pella se tomó un rato para reflexionar sobre otros temas fuera del tenis.

“Yo nunca me sentí más importante que nadie”, dijo el bahiense durante una entrevista en Melbourne. “Mis gustos siguen siendo los mismos, yo si tengo que veranear en un lugar en Argentina veraneo en Monte Hermoso, no se me pasó por la cabeza ir a ningún otro lugar, no se me subieron nunca los humos para ir a otro lado”.

"Las aguavivas me han picado cien millones de veces, pero sigo yendo ahí. Y eso es algo que disfruto, porque he hecho amistades ahí, porque sé que ahora hay gente que se te pega que antes no se te pegaba y por suerte lo pude identificar rápido y ahora me junto con la gente que me quiere de verdad. Gracias a mis viejos tuve una formación importante en mucho sentido, y en el tenis se te acerca gente por interés y gente que te quiere, eso lo sé", agregó.

Mientras que a la hora de analizar el espeluznante asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell sostuvo: "Es un tema muy duro... Primero porque yo leo las noticias y no sé qué pasó realmente. Vi los videos y es tremendo. Pero más allá de que sean rugbiers, futbolistas tenistas o basquetbolistas, debería haber un poco más de respeto por la vida ajena. Yo he salido mucho a boliches y nunca en mi vida se me cruzó por la cabeza siquiera empujar a alguien. Los responsables tendrán que ver lo que hicieron y ojalá que haya justicia rápido, porque esto no debería volver a pasar".

"No creo que un deporte, sea el rugby u otro te incite a la violencia. Yo creo que los valores que ellos le muestran al mundo son valores muy buenos, y creo que dentro del deporte es uno de los deportes que más respeto muestra por el rival, por el árbitro. No pasa como con el fútbol, que se la agarra con el árbitro, con la gente. No podría decir que es un deporte que incita a la violencia. Es cierto que ha habido muchos casos similares, es un tema muy sensible realmente", sentenció.

Por otro lado, sobre el buen momento que está pasando en su carrera, dijo que "uno trabaja para eso, tuve buenos años, pero por ahí eran bastante irregulares y cuando terminaba la temporada estaba 50, 70, quizás 50 y pico, salvo 2016 que tuve mi mejor ranking, eran todas irregulares. Necesitaba una temporada como la pasada, en la que pude jugar bien en todas las superficies, eso me dio una tranquilidad que no tenía".

Mientras que cuando fue consultado sobre Wimbledon, y el haberse metido entre los ocho mejores del mundo, declaró que "hacía dos o tres años que me venía sintiendo bien en pasto, obviamente no para hacer cuartos de final en Wimbledon, no lo pensé nunca. Mi juego comenzó a hacer mucho más daño y mi solidez complicaba, el pasto también es una superficie que se está haciendo mucho más lenta, es jugable".

"La verdad no sé mucho, sé que hay un lugar al que solo pueden entrar los que hicieron cuartos, sé que mucha gente lo usa. También te dan algunos beneficios que son importantes en un club como Wimbledon, en el que no podés hacer casi nada. Esos cuartos de final son algo lindo que va a quedar para toda la vida. Este año voy a tratar de hacer un buen papel".

Mientras que sobre su fanatismo en otros deportes, recordó a qué jugaba en Bahía. "Me gusta el fútbol, obviamente. Jugué de chico al basquet en Bahía Blanca, miro mucho basquet. Incluso partidos universitarios cada vez que tengo la oportunidad. Me parece un deporte que está bueno, aunque no lo practico hace mil".

Cuando fue consultado por un análisis sobre Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, el bahiense dijo: "Federer tiene todas las variantes que existen en el tenis, y eso es muy difícil de tener. Tiene buena volea, buen revés, buena derecha, se mueve bien, saca muy bien. Nadal, con su potencia física te destroza, en el partido te hace sentir que es indestructible. Y Djokovic te hace sentir que estás jugando con un frontón".

Por último, opinó sobre la Asociación Argentina de Tenis, que dijo recientemente que respalda la Copa Davis y no la ATP Cup, opinó que "Es que hoy por hoy a la AAT le entra una plata importante por Copa Davis. Por ese lado a todos les cierra que la Davis sea uno de los mayores sponsors, entre comillas, de la asociación. Por eso nosotros estamos siempre para jugar y tratamos de que nos vaya lo mejor posible, porque con nuestro resultado la AAT se hace con una plata que ayuda a los juniors y no pude hacer de otra manera. Y la ATP Cup es plata para los jugadores, por eso la Davis va a ser más importante para la Asociación. Si nosotros jugamos bien durante el año nosotros vamos a tener más chances en la Copa Davis, la Asociación nos tiene que apoyar para eso".

