Coronavirus: "Somos un país de bajo riesgo, pero las alertas están establecidas"

La infectóloga María Laura Spadaro, del Hospital Municipal, habló sobre el temido coronavirus, que causó un masivo brote de enfermedad respiratoria en China y mantiene en vilo a las autoridades mundiales de la salud.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, la profesional comentó que se trata de "una familia de virus que ya existe", y explicó que "lo que pasa es que las cepas van mutando su formación y por eso cada tanto aparecen estos brotes epidémicos".

"De esto hay antecedentes, en China hubo una epidemia en 2002 con un virus de la misma familia, pero no igual al que circula ahora. Eso genera que haya mucha gente sin defensas porque nunca estuvo en contacto y tiene muchas más chances de poder trasmitirse rápidamente como está pasando ahora", sostuvo.

En el mismo sentido, aclaró que las condiciones propias del país asiático favorecen a la rápida propagación de este tipo de eventos. "China tiene otras condiciones para ello, como es el hacinamiento. Esto comenzó en un mercado donde circula mucha gente".

"El gran problema es que genera un síndrome respiratorio severo. Incluso muchas personas pueden fallecer por este cuadro. Y en un lugar donde se están enfermando masivamente, por supuesto que es un riesgo porque empiezan a aparecer los muertos y se genera una alarma mundial".

Respecto de la expansión hacia otros países, Spadaro señaló que "siempre es complicado porque en la actualidad la forma de viajar que tenemos es prácticamente instantánea". Y sobre la Argentina, dijo que "no es un brote de mayor riesgo porque no somos de los país de los que más emigración de Asia recibimos, pero eso no quita que vengan personas de China".

"Si bien estamos en un lugar de bajo riesgo, las alertas están establecidas, sobre todo en lugares donde hay aeropuertos con vuelos internacionales. Nuestro foco principal va a ser la llegada de vuelos a Buenos Aires", añadió.

