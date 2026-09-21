Espectáculos
"Mercedes", el tributo a Sosa, vuelve a Vitró con una segunda función
El quinteto folklórico se presentará el domingo 27 de septiembre.
El espectáculo “Mercedes | Tributo a Sosa” tendrá una segunda función en Bahía Blanca el domingo 27 de septiembre, a las 20, en el espacio Vitró, ubicado en Dorrego 378. La propuesta recorre el repertorio de la cantante tucumana y los distintos estilos y culturas presentes en su obra.
El quinteto folklórico está integrado por Claudia Acosta en voz, Eduardo Canale en guitarra, Aldana Donofrio en acordeón, Jorge Guillomia en bajo y Daniel García en bombo y cajón.
La nueva presentación llega después de una primera función que tuvo un lleno total. Desde el grupo destacaron el acompañamiento de los espectadores y la participación que se genera durante cada encuentro, con canciones compartidas entre los músicos y la audiencia.
El repertorio incluye temas populares de Mercedes Sosa, con una interpretación que busca mantener vigente su legado y reflejar la diversidad musical que caracterizó su trayectoria.
Las entradas se pueden reservar mediante un mensaje directo a la cuenta de Instagram @mercedestributo o por WhatsApp a los números 291 5029728 (La Negra) y 291 5394850 (Canale).
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