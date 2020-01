Montenegro criticó un afiche que minimiza la figura de "Beto" Cabrera

El último sábado, con motivo del 91° aniversario de su fundación, la Asociación Bahiense de Básquet realizó una publicación en las redes sociales, donde se puede ver una imagen donde emergen los máximos referentes de este deporte, siendo Alberto Pedro Cabrera uno de los que ocupa un papel secundario en el flyer.

Esto despertó el descontento de la afición en general, con críticas que llovieron desde distintos sectores. Una de ellas fue nada menos que la de Hernán Abel Montenegro, emblema y referente en distintas décadas como jugador reconocido a nivel mundial y, además, parte de ese controvertido afiche, vistiendo la camiseta de Peñarol de Mar del Plata.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, "El Loco" --fiel a su estilo frontal-- expuso sus argumentos: "Mis padres me enseñaron lo que es el respeto. Ver a 'Beto' en un rinconcito me pareció que era algo que no se podía pasar por alto. No te podés cagar en la historia. Me pueden caer simpáticos San Martín o Belgrano, pero no puedo dejar de reconocer que han sido próceres de nuestra Patria".

"Con Cabrera estábamos en las antípodas. La vida te lleva a lugares inconmensurables. Tuve el honor de tenerlo como entrenador. Él se hizo cargo del equipo, puso la jeta cuando con Estudiantes no nos íbamos a la B, sino que caíamos a la Z y, escocés (whisky) de por medio, estando en Buenos Aires, limamos asperezas. Aquella conversación me la voy a llevar a la tumba. Ahí conocí al ser humano, no al jugador", señaló el primer bahiense en codearse con la NBA, en su charla con el programa "Tal Cual Es".

Y fue aún más allá: "Gracias a él, jugué al básquetbol. Hasta al mismo Manu (Ginóbili) le pasó lo mismo que a mi. 'Beto' estaba 30 años adelantado en lo deportivo desde su mente y es algo que yo le valoro muchísimo. No era una persona sencilla, pero llegué a interpretarlo como persona".

"Soy bahiense y lo que me hincha las pelotas a mi, también les pasa a ustedes. Por eso creo que este señor no puede estar ubicado en el ángulo inferior izquierdo. Es una falta de respeto. El básquetbol de Bahía Blanca es tan amplio que no tiene ninguna asociación de esta disciplina en el mundo. No se pueden poner fotitos de uno ú otro. Es cierto que Ginóbili ha sido lo máximo, no lo voy a poner en tela de juicio, pero detrás de él hubo un montón de personas que hicieron grande a la ciudad", finalizó Montenegro.