Diego Pérez le contó una primicia al Loco Montenegro: “Tengo una felicidad enorme”

El conductor y actor Diego Pérez, integrante del elenco de la consagrada obra teatral Tic Toc, no pasó desapercibido por el programa “Condenados y Herejes”, que conduce Hernán “El Loco” Montenegro por LA BRÚJULA 24 todos los viernes a medianoche en vivo por el 93.1 del dial y a todo el mundo a través de www.labrujula24.com/radio. De hecho contó por qué el llamado para la entrevista resultó ser en un “buen horario”. Y le dio al Loco una primicia absoluta que ni mujer e hijos aún conocían.

“Acabamos de terminar una cena celebrando que cumplimos 800 presentaciones pos pandemia con Toc Toc, más las 4000 que lleva la obra en sus 14 temporadas. Estuvimos con todo el elenco, más Carlos y Tomás Rotemberg, que son los productores y ¿sabés qué? Ya nos confirmaron la temporada número 15”, expresó con alegría.

“En la Argentina de hoy, sabér que tenés trabajo para la próxima temporada y más en lo que uno ama, que es la comedia y la actuación, me da una felicidad enorme. Como en la primera vez que me confirmaron en el elenco, la capacidad de sorprenderse no se tiene que agotar nunca. Es algo maravilloso esto que nos da la vida. Estoy volviendo a casa para contarle a mi mujer y a mis hijos pero primero te lo conté a vos, que sos con la primera persona que hablo fuera del elenco”, agregó.

“Creo que la solución a muchas cosas, no solamente en el teatro, es saber laburar en equipo y que cada uno sepa el lugar que le corresponde, haciendo todo con el amor más grande posible”, manifestó el intérprete del personaje “El Insoportable” en Videomatch.

Con 31 años de profesión, el actor y comediante dijo que “gracias a Dios nunca paré de trabajar y siempre me lo tomé con absoluta responsabilidad y amor. Es una alegría hacer Toc Toc y todo lo que hago. Soy un agradecido de mi laburo. Jamás me negaría a tomarme una foto con alguien que me lo viene a pedir”.

