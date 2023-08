Así fue el torneo de básquet 3×3 que se disputó en Bahía

Este sábado 28 de julio se disputó el Under Armour 3×3 Tour en el Dow Center, organizado en conjunto por la marca de indumentaria, la cadena deportiva Ferreira Sport y la Asociación Bahiense de Básquetbol.

El evento tuvo la participación de muchísimos chicos y chicas que juegan semana a semana en los torneos de la ABB.

Desde muy temprano en la mañana se pudo observar una competencia de alto nivel con jugadores/as desde U17 a U25 y el complemento de shows, DJ en vivo y música acompañando este estilo de básquet que vino para quedarse en la capital del básquetbol.

El presidente de la ABB, Marcelo Pallotti, estuvo presente para acompañar este Under Armour 3X3 junto a personalidades destacadas, como el ex campeón olímpico Alejandro Montecchia, el flamante entrenador de la selección U19 Mauro Polla, y el ex jugador del seleccionado nacional Juan Ignacio Jasen.

“La organización estuvo excelente, nos sentimos muy bien. Nos encantó jugar en esta modalidad de 3×3 y nos encontramos con un nivel excelente. Nos hubiese gustado que se anotaran más equipos en el femenino, pero la competencia tuvo un gran nivel”, dijo Maitena Vázquez, ex jugadora de Ameghino en la Liga Nacional y ganadora en U25.

Las finales

U17 Másculino

Estrella Pasión 14 – Cadetitos 18

U19 Masculino

Los Pollos 21 – Chicos Rosvi 15

U25 Masculino

Media Máquina 14 – The Real Team 21

U19 Femenino

Verduchi 12 – Albo 21

U25 Femenino

Hot Shots 16 – Tablero y Adentro 14

Además de los equipos ganadores del Under Armour 3×3 Tour, Ferreira Sports y Under Armour premiaron al mejor jugador y a la mejora jugadora del certamen, elegidos ambos por el entrenador Mauro Polla. Ellos fueron Guillermo Lucas en U17 Masculino y Victoria Hollman en U19 Femenino.

Fuente: Asociación Bahiense de Básquetbol