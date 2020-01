Se le inunda la casa con líquidos cloacales y asegura que ABSA no la ayuda

Verónica vive en Provincias Unidas y Alberdi, en el barrio Villa Italia, y para su desgracia está repitiendo una historia que le tocó atravesar hace un año: desbordes cloacales dentro de su casa.

En diálogo con el programa “Aunque sea Tarde” de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 contó su desagradable experiencia, a la cual, según dijo, ABSA no le da solución.

“Estoy preocupada e indignada. Desde el domingo que tengo la casa inundada con materia fecal, toallitas, papel. Se me mojó todo. Hice más de 14 reclamos a ABSA y no me dan solución. Dicen que van a venir, yo me quedo a esperarlos, y no aparecen”.

Continuando con su relato, Verónica aseguró: “llamé a la delegación, a la municipalidad, al 911. Solo vino Defensa Civil a ver si necesitaba que me evacuaran. Ya no se puede pasar por la calle. Es desagradable el olor y encima ahora se le suman los mosquitos. El año pasado me pasó lo mismo. Tampoco me dieron solución y tuve que pagar un camión atmosférico. Igual me dicen que por más que desagoten me puede volver a pasar”.

Por último mencionó que “tengo una hija con problemas motrices. Se perdió el tratamiento de rehabilitación, la colonia de vacaciones, porque me prometen que van a venir y no vienen. Es tal el agua que entra que me ayudan mis familiares a sacarla porque no puedo sola”.

Mirá el video: