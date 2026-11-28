Deportes
Villa Mitre abre una exigente gira por el sur y visita a Centenario
El Tricolor buscará sostener su buen momento en la Liga Argentina.
Villa Mitre afrontará este sábado una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet. Desde las 21, el conjunto bahiense visitará a Centenario de Venado Tuerto en el estadio Mateo Migliore, en el inicio de una exigente seguidilla de tres partidos fuera de casa.
El Tricolor llega con el ánimo renovado después de conseguir una importante victoria frente a Gimnasia de La Plata por 84 a 77 en el José Martínez. En ese encuentro, el equipo de Sebastián Ginóbili mostró carácter para revertir un comienzo adverso, ajustó su defensa y terminó quedándose con un triunfo que le permitió mantener su invicto como local.
Ignacio Alem fue el máximo anotador con 19 puntos, mientras que Alejo Blanco tuvo una noche destacada desde el perímetro y aportó 18 unidades, con seis triples convertidos. También hubo cuatro jugadores del conjunto bahiense que terminaron en doble dígito.
Ahora, Villa Mitre tendrá un desafío fuera de casa frente a un Centenario que viene teniendo una buena campaña en la Conferencia Sur. El equipo de Venado Tuerto registra seis victorias y cuatro derrotas, mientras que el Tricolor buscará seguir creciendo en el torneo y trasladar su buen rendimiento a la ruta.
Una seguidilla exigente fuera de casa
El encuentro de este sábado será el primero de tres compromisos consecutivos como visitante para Villa Mitre. El lunes 30 enfrentará a Provincial de Rosario y el martes 1 de diciembre cerrará la gira ante Deportivo Norte de Armstrong.
Después de esa seguidilla, el representante bahiense volverá a jugar en el José Martínez el 12 de diciembre, cuando reciba a Ciclista. Además, despedirá el año ante su público con dos presentaciones más: el 17 frente a Regatas de San Nicolás y el 19 contra Central Entrerriano.
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