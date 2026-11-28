Estudiantes de La Plata y Palmeiras van en busca de la gloria eterna. Desde las 17.00 horas, se miden por la final de la Copa Libertadores en el estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay. En caso de ganar, el Pincha conquistará su quinto trofeo de América. Si se imponen los brasileños, será su cuarto título continental.

El Pincha avanzó en todas las fases eliminatorias en condición de visitante, con el agregado que nunca llegó al partido de vuelta estando en ventaja. En los octavos derrotó 4-1 a Universidad Católica de Chile tras igualar 1-1 en La Plata y golear 3-0 en Santiago, mientras que en cuartos de final le ganó 2-1 a Corinthians luego de empatar 1-1 en UNO e imponerse 1-0 en San Pablo.

En semifinales se vio las caras con Flamengo, en una serie muy disputada y pareja que finalizó empatada 0-0 tras los 180 minutos de juego. En la definición por penales, en el Maracaná, Fernando Muslera se hizo gigante y atajó tres disparos del Mengao dándole el pase a la final a Estudiantes con un resultado de 3-2.

De cara a la final, Alexander Medina tendrá una baja confirmada: Baltasar Rodríguez no estará presente porque fue expulsado en el segundo tiempo de la vuelta contra Flamengo. El DT todavía no decidió quién será su reemplazante, pero Fabricio Pérez y Edwuin Cetré son los grandes candidatos a ocupar ese puesto, aunque también está la posibilidad de que ingrese Gastón Benedetti y Estudiantes forme 5-3-2. La otra duda es si Joaquín Correa, quien sufrió una lesión muscular grado 2 en el bíceps de su pierna derecha, podrá ir desde el arranque, y en caso de que no esté en condiciones Tiago Palacios acompañará a Guido Carrillo en la delantera.

Por su parte, Palmeiras también tuvo un camino muy complicado para llegar a la final. En octavos de final se impuso ante Cerro Porteño de Paraguay por 2-1 en el global, con empate en San Pablo y victoria 1-0 en Asunción, mientras que tanto en cuartos como en semifinales necesitó de los penales para avanzar de ronda.

Contra Liga de Quito, en cuartos de final, igualó 3-3 (1-0 en Brasil y 2-3 en Ecuador) y clasificó por un 4-3 en la definición desde los doce pasos, mientras que contra Fluminense empató 2-2 (2-1 en Río de Janeiro y 0-1 en San Pablo) y se metió en la final tras imponerse 5-3 en los penales.

Este será el cuarto partido oficial entre Estudiantes y Palmeiras, y los tres encuentros anteriores se dieron en un lapso de dos semanas ya que correspondían a la final de la Libertadores de 1968. ¿Por qué fueron tres y no dos? Porque en ese momento el criterio de desempate no era la diferencia de gol, sino que en caso de igualdad se disputaba un tercer partido en terreno neutral.

El primer encuentro se jugó en La Plata el 2 de mayo donde el Pincha se impuso por 2-1 gracias a los goles de Juan Ramón Verón y Eduardo Flores, mientras que Servílio descontó para el Verdao. Cinco días después se disputó la vuelta en San Pablo y allí los brasileños ganaron 3-1 con tantos de Tupãzinho (x2) y Rinaldo, siendo Verón el autor del gol del León.

El jueves 16 de mayo, Estudiantes y Palmeiras chocaron en el Estadio Centenario de Uruguay por el desempate y allí el equipo platense ganó 2-0 por otro gol de Juan Ramón Verón y un tanto de Felipe Ribaudo, levantando así la primera Copa Libertadores de su historia. El destino quiso que el Pincha y el Verdao volvieran a verse las caras 58 años después, por la misma estrella internacional, en el escenario que jugaron en 1968: Montevideo.

Probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Joaquín Piquerez o Arthur; Jhon Arias, José López y Vítor Roque o Mauricio. DT: Abel Ferreira.

Hora: 17:00

TV: Fox Sports, Telefé y Disney+ Premium

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Estadio: Centenario de Montevideo, Uruguay

Fuente: TyC