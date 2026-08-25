Cayó un sujeto tras discutir con su pareja: le secuestran droga, un arma y dinero

Un hombre de 45 años fue detenido durante la noche del lunes en Bahía Blanca, luego de un llamado al 911 por un conflicto de pareja en una vivienda de Monseñor Jaime Francisco de Nevares al 4700. En el lugar, la Policía secuestró una escopeta, municiones, una sustancia compatible con cocaína y $780.000 en efectivo.

El procedimiento comenzó alrededor de las 23.30 en el Barrio 1º de Mayo, cuando personal del Comando de Patrullas acudió al domicilio. Allí, una mujer de 24 años manifestó que había mantenido una discusión con su pareja y advirtió a los efectivos sobre la presencia de un arma de fuego en el inmueble.

Tras separar a las partes, los policías realizaron un cacheo preventivo sobre Luciano Javier Paiser, de 45 años, y encontraron entre sus prendas dos envoltorios con una sustancia presuntamente compatible con clorhidrato de cocaína, por lo que fue detenido.

Posteriormente, y con autorización de la moradora, los efectivos inspeccionaron la vivienda y hallaron debajo de una cama una escopeta calibre .28 y un portacartuchos con 12 municiones del mismo calibre.

Además, sobre una mesa de luz fueron encontrados otros seis envoltorios con una sustancia de similares características, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y $780.000 en efectivo. Todos los elementos fueron secuestrados.

En sede policial, la sustancia incautada registró un peso preliminar de aproximadamente 31 gramos y quedó pendiente el análisis correspondiente por parte de personal especializado.

El detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría Cuarta. La causa quedó en manos de la UFIJ N°19 y la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, bajo las carátulas de infracción a la Ley 23.737 y tenencia ilegal de arma de fuego.