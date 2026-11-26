La Universidad Nacional del Sur (UNS) inauguró este miércoles el nuevo edificio del Centro de Desarrollo de Tribología y Tecnología de Superficies (CDTTS), un espacio que reúne equipamiento científico valuado en más de un millón de dólares y que permitirá fortalecer la vinculación entre la casa de altos estudios y el sector productivo.

La obra comenzó en 2023 y demandó una inversión de $250 millones aportados íntegramente por la Universidad. Las flamantes instalaciones concentran instrumental de alta complejidad que hasta ahora se encontraba distribuido en distintas dependencias de la institución.

La tribología es una rama de la ingeniería dedicada al estudio de la fricción, el desgaste y la lubricación de los materiales, con aplicaciones en numerosos procesos industriales, desde el funcionamiento de motores hasta la utilización de maquinaria para la explotación petrolera.

Del acto inaugural participaron autoridades universitarias, investigadores y representantes de empresas como Tenaris, ALS e Y-Tec, entre otros invitados.

“Hoy tenemos un lugar donde reunimos, en un mismo espacio, equipos e instrumental del máximo nivel, que nos permite realizar ensayos y caracterización tribológica de excelencia”, expresó el director del Centro, Germán Prieto.

Por su parte, el rector de la UNS, Daniel Vega, destacó la importancia de haber concretado el proyecto en un contexto complejo para el sistema universitario.

“No es solamente la apertura de un edificio, es la confirmación de que, aun en tiempos difíciles, cuando existen visión, compromiso y perseverancia, es posible concretar proyectos que fortalecen la ciencia, la tecnología, la formación y el desarrollo productivo de nuestro país”, manifestó.

Asimismo, calificó al flamante establecimiento como una referencia de excelencia en Sudamérica y resaltó el aporte de las empresas que acompañaron su crecimiento mediante contribuciones y donaciones.

Tanto Vega como Prieto reconocieron especialmente la labor del doctor Walter Tuckart, uno de los principales impulsores de una iniciativa que demandó más de una década de trabajo.

Equipamiento de avanzada y servicios para la industria

Entre los instrumentos más destacados se encuentra un microscopio de fuerza atómica, donado por el mayor fabricante mundial de rodamientos, que permite analizar las características superficiales de materiales sólidos sin necesidad de someterlos a una preparación previa.

También se incorporó una máquina de ensayos múltiples, aportada por la empresa Falex, con capacidad para realizar siete tipos diferentes de pruebas.

“Es un equipo muy versátil que no sólo amplía nuestras capacidades a nivel científico y docente, sino también para la prestación de servicios a la industria”, explicó Tuckart.

Actualmente, el Centro cuenta con cinco integrantes estables, entre investigadores, técnicos y becarios, y recibe a estudiantes de distintas universidades argentinas y de instituciones de Brasil, Chile y México.

Entre las compañías que recurren a sus servicios se encuentran Tenaris Siderca, Dow, Ferro Expreso Pampeano y TGS, además de firmas locales y regionales como Vibromax, Bahía Intevi y Estudio Piña.

El instrumental también estará a disposición de otros grupos de investigación de la UNS, mientras que las actividades académicas incluyen la formación de profesionales de grado y posgrado y el dictado de cursos especializados.

“Celebramos una universidad pública que investiga, que enseña, que se vincula con el sector productivo y que trabaja para construir un país con más conocimiento, más innovación y más desarrollo”, concluyó Vega.