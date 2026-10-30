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El emotivo video de la Selección para Diego el día que hubiera cumplido 66 años
La cuenta oficial publicó una grabación en sus redes sociales y también hizo una reseña a través de su página web oficial.
Diego Maradona habría cumplido este viernes 30 de octubre 66 años y la Selección argentina lo recordó con un emotivo video difundido en sus redes sociales. El homenaje repasó parte de su historia con la camiseta albiceleste y destacó el legado que dejó para nuevas generaciones posteriores.
La publicación de la AFA inició con un mensaje dirigido al histórico capitán del seleccionado nacional: "Diego, hoy cumplirías 66 años. Y estés donde estés, esta Selección tiene un regalo para vos, porque vos les enseñaste a dejar todo por esta bandera".
El video continúa con una referencia a los futbolistas argentinos que siguieron sus pasos y muestra una bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas", en alusión a los dos goles que Maradona convirtió frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986.
Aquel encuentro, que terminó con una victoria argentina por 2 a 1, quedó marcado por dos de las jugadas más recordadas de la historia del fútbol: el gol conocido como la Mano de Dios y el segundo tanto, considerado uno de los mejores de todos los tiempos.
Tal como publica TN, la producción concluye con imágenes del Diez vistiendo la camiseta nacional y un saludo que resume el sentido del homenaje: "Feliz cumple al cielo, para el que nos enseñó siempre a poner en alto nuestra bandera".
Además del video, la AFA publicó una reseña sobre la vida de Maradona, desde su nacimiento el 30 de octubre de 1960 en Lanús y su infancia en Villa Fiorito hasta su consagración como una de las figuras más importantes del fútbol mundial.
El organismo recordó su debut profesional en Argentinos Juniors, su paso por Boca, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell's, además de su trayectoria con la Selección argentina.
Su actuación más destacada llegó en México 1986, donde fue el conductor del equipo dirigido por Carlos Bilardo que conquistó la segunda Copa del Mundo para el país. Durante aquel torneo convirtió cinco goles y aportó cinco asistencias, incluida la que terminó con el tanto decisivo de Jorge Burruchaga en la final ante Alemania Federal.
A casi seis años de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020, la figura de Maradona continúa presente en el fútbol argentino. El homenaje de la Selección volvió a poner en primer plano su vínculo con la camiseta nacional y una historia que permanece en la memoria de los hinchas.
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