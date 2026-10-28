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Cristiano Ronaldo se quedó con el BOAT: en qué lugar quedó Messi
Seleccionaron la mejor actuación individual entre todos los futbolistas que ganaron al menos dos Balones de Oro.
Cristiano Ronaldo fue elegido como el ganador del BOAT (Balón de Oro de Todos los Tiempos), un premio impulsado por la revista France Football que consistía en seleccionar la mejor actuación individual entre todos los futbolistas que ganaron al menos dos Balones de Oro.
La leyenda lusa fue galardonada por la versión que mostró en la temporada 2008 en Manchester United. En aquel período, Cristiano se consolidó como una de las grandes estrellas del fútbol europeo y fue determinante en un equipo que ganó la Premier League y la Champions League, donde convirtió 42 goles en 49 partidos oficiales.
Por detrás del portugués se ubicó Lionel Messi por la histórica temporada que protagonizó en 2012, en una campaña que metió 91 goles en 69 partidos. En ese año también superó la marca de 85 goles que ostentaba Gerd Muller desde 1972y salió campeón de la Copa del Rey, de la Supercopa de España y ganó su cuarto Balón de Oro consecutivo.
El podio lo completó Cristiano con la temporada de 2017 en la que ganó cinco títulos: La Liga, la Champions League, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y el Mundial de Clubes. En ese año marcó 53 goles entre Real Madrid y la selección de Portugal. También ganó el The Best, el Mejor Jugador de la UEFA y fue el máximo goleador de la Champions.
Recién en el puesto 13 aparece la temporada de 2002 de Ronaldo Nazario, cortando con la repartija entre Messi y el portugués. En aquel año, la leyenda brasileña metió 21 goles entre la selección de Brasil, con la que fue campeón del mundo, Real Madrid, en donde conquistó la Copa Intercontinental, e Inter.
Otros participantes de la votación era Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.
Fuente: TyC Sports
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