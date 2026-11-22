River Plate recibirá este domingo a Lanús en el estadio Monumental por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido clave para sus aspiraciones de mantenerse en carrera por el título.

El encuentro comenzará a las 19, será televisado por TNT Sports. Pablo Dóvalo fue designado como árbitro principal, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR.

Para el conjunto de Núñez, el cruce aparece como una oportunidad para consolidar la recuperación mostrada en las últimas semanas y dar un paso más en un semestre marcado por la irregularidad.

Un semestre con cambios en River

River llega a esta instancia después de atravesar meses complejos. El equipo sufrió las eliminaciones tempranas en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana, además de una serie de resultados adversos en el Torneo Clausura que derivaron en la salida del entrenador Eduardo Coudet.

Tras ese escenario, Leonardo Ponzio asumió como director técnico interino y consiguió una serie de resultados positivos que le permitieron al “Millonario” finalizar cuarto en la Zona B con 26 puntos.

Sin embargo, pese a la mejora en los números, el rendimiento del equipo todavía genera dudas entre los hinchas, que esperan una actuación convincente en el inicio de los playoffs.

Lanús llega en crecimiento

Del otro lado estará un Lanús que también tuvo un recorrido irregular durante el semestre, aunque logró cerrar la fase regular con mejores sensaciones.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino acumuló seis partidos sin derrotas en el tramo final del campeonato y terminó quinto en la Zona A, también con 26 unidades.

Esa racha positiva le permitió asegurar su lugar en los octavos de final y llegar al Monumental con expectativas de dar el golpe ante uno de los candidatos.

Lo que está en juego

El ganador del partido entre River y Lanús avanzará a los cuartos de final del Torneo Clausura.

En la próxima instancia deberá enfrentar al vencedor del cruce entre Instituto de Córdoba y Huracán, encuentro que también se disputará este domingo y está programado para las 22.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

DT: Leonardo Ponzio.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk.

DT: Mauricio Pellegrino.

Fuente: La Voz