Diputados prepara una sesión maratónica: el Gobierno busca aprobar tres proyectos clave

La Cámara de Diputados se prepara para una extensa sesión este miércoles, desde las 12, en la que el Gobierno buscará avanzar con tres iniciativas centrales de su agenda legislativa, mientras sectores de la oposición impulsarán debates sobre el endeudamiento de las familias y las pensiones por discapacidad.

El oficialismo tiene entre sus principales objetivos la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la actualización de la Ley de Inocencia Fiscal y la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

La convocatoria se produce después del revés que sufrió La Libertad Avanza en el Senado. En Diputados, la conducción encabezada por Martín Menem incorporó al temario distintos proyectos reclamados por bloques provinciales y aliados con el objetivo de asegurar los respaldos necesarios para la sesión.

Entre esas iniciativas figura una reducción del IVA para la fécula de mandioca, que pasaría del 21% al 11,5%. El proyecto tiene especial interés para Misiones, provincia que concentra la mayor parte de la producción nacional de ese cultivo.

También se incluyó la denominada “Ley Joaquín”, impulsada por la diputada Luciana Potenza y que cuenta con acompañamiento de distintos espacios políticos.

Menem le abrió la agenda a los aliados.

El temario contempla además la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, cambios en la organización de salas de apelaciones de tribunales federales y una serie de declaraciones vinculadas con distintas provincias y localidades del país.

Por su parte, Unión por la Patria y otros sectores opositores buscarán llevar al recinto la discusión sobre el nivel de endeudamiento de los hogares y la situación de las pensiones por discapacidad.

La estrategia consistirá en solicitar apartamientos del reglamento para intentar emplazar a las comisiones correspondientes y avanzar con el tratamiento de esos temas. Si bien la oposición tendría dificultades para reunir los votos necesarios, buscará instalar ambas problemáticas durante el debate.

La sesión se anticipa extensa por la cantidad de iniciativas incluidas y las distintas estrategias parlamentarias que oficialismo y oposición desplegarán en el recinto.