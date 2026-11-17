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Una nueva edición con entrevistas vinculadas a temas de actualidad local.
La Brújula TV tendrá este martes una nueva edición con tres bloques dedicados a distintos temas de actualidad local, los preparativos de la FISA 2026 y la presentación del primer libro de un reconocido pediatra.
En el primer bloque se abordará el caso de la persona agredida por un conductor de Uber.
Luego será el turno de Jorge Bonacorsi, representante de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, quien brindará detalles sobre la FISA 2026 y las actividades previstas en el marco de la exposición.
Finalmente, en el tercer bloque participará el pediatra Carlos Köhler, quien presentará su primer libro, titulado Cuando mi vida se hizo cuento. La presentación se realizará este jueves, a las 19, en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera.
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