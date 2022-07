Papa Francisco: “Si los jóvenes no son protagonistas de la historia estamos fritos”

El papa Francisco aseguró que los jóvenes “deben buscar la manera de hacerse cargo de los procesos que nos ayuden a sobrevivir”, entre los que incluyó la participación política, en uno de los muchos temas que tocó en una amplia entrevista.

“¿Por qué no se comprometen en política (los jóvenes), por qué no se la juegan? Porque están como desanimados. Han visto -no digo todos, por Dios- situaciones de arreglos mafiosos y de corrupción. Cuando los jóvenes de un país ven, como se dice, que “se vende hasta a la madre” con tal de hacer un negocio, entonces baja la cultura política. Y por eso no quieren meterse en política”, dijo.

El pontífice agregó que “los necesitamos porque son ellos los que tienen que plantear la salvación a las políticas universales. ¿Y por qué la salvación? Porque si no cambiamos de actitud con el ambiente, nos vamos todos al pozo. Si los jóvenes no son protagonistas

de la historia estamos fritos”.

“El proceso de un país, el proceso de desarrollo social, económico y político, necesita de una continua revaloración y un continuo choque con los otros. El mundo político es ese choque de ideas, de posiciones, que nos purifica y nos hace ir juntos adelante. Los jóvenes tienen que aprender esta ciencia de la política, de la convivencia, pero también de la lucha política que nos purifica de egoísmos y nos lleva adelante”, aseguró.

Sobre el diálogo intergeneracional, el papa argentino afirmó que “tenemos que reinstaurar el diálogo de los jóvenes con los viejos. Los jóvenes necesitan dialogar con sus raíces y los viejos necesitan darse cuenta que dejan herencia”.

Fuente: Télam