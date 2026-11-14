Un particular casamiento: una pareja eligió a sus perros y su gata como testigos ante el Registro Civil

Una pareja protagonizó un casamiento muy particular en Cipolletti, Río Negro este sábado. Luna San Martín y Gabriel Hernández tuvieron como testigos de honor a sus cuatro perros y una gata, todos rescatados de situaciones de abandono o vulnerabilidad.

La ceremonia contará con autorización del Registro Civil y será la primera de estas características en la provincia y la segunda registrada en Argentina.

“Es la primera vez que pasa en Río Negro y la segunda vez en Argentina”, confirmó Erika Araneda, responsable de la Delegación Primera del Registro Civil de Cipolletti, en declaraciones a LM Cipolletti.

Los protagonistas de cuatro patas serán Nina, Kiki, Malú, Benito y Tina, animales que llegaron a la familia en distintas circunstancias.

Nina es una gata de un año que sufrió graves lesiones antes de ser rescatada. Kiki, una perra de seis años, necesitó numerosas intervenciones veterinarias para recuperarse. Malú, también de seis años, fue adoptada por Hernández cuando vivía en Colombia y posteriormente llegó con él a Argentina.

Benito, de aproximadamente diez años, fue encontrado en la calle con una importante infección en una oreja. Tina, de doce años, apareció inesperadamente en la vivienda familiar mientras se disputaba un partido de la Selección Argentina.

“Decidimos resguardarla esa noche, pensando que quizás estaba perdida y que su familia estaría buscándola”, recordaron los futuros esposos. Como nadie la reclamó, terminó integrándose definitivamente al hogar.

La pareja se conoció en 2024 en Neuquén y encontró en el amor por los animales una de sus principales coincidencias. Ambos habían participado en rescates y cuidados de mascotas abandonadas.

Aunque los cinco animales serán reconocidos como testigos de honor, su participación tendrá carácter exclusivamente simbólico y no reemplazará las firmas humanas exigidas por la legislación.

Para dejar constancia de su presencia, utilizarán tinta no tóxica y apta para mascotas, con la que estamparán sus huellas en un documento complementario.

La actividad se realizará bajo supervisión, garantizando las condiciones de higiene, seguridad y bienestar animal durante toda la ceremonia.

Con información de Infobae