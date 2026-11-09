Córdoba se prepara para recibir al Papa: pintaron un imponente mural de casi 200 metros

Córdoba se prepara para recibir al Papa León XIV con un mural de 198 metros cuadrados, ubicado en una pared del viaducto del distribuidor El Tropezón, en el cruce de avenida Colón y Circunvalación. La obra fue realizada por los artistas Jael Airasca y Ariel Ocampo, quienes trabajaron contrarreloj para completar el retrato del pontífice.

En diálogo con el programa Hora Pico, por La Brújula 24, Airasca explicó que recibieron el encargo con apenas una semana de anticipación y debieron reorganizar sus actividades para concretarlo. "Fue una semana muy intensa, todo vertiginoso", señaló.

La artista detalló que el trabajo demandó cuatro días y medio, unas 30 horas de pintura y aproximadamente 80 litros de material. Además, utilizaron dos grúas hidráulicas para acceder a la pared. "Habitualmente hubiéramos necesitado mínimo dos semanas", reconoció.

El mural combina la imagen de León XIV con elementos representativos de Córdoba, como las Altas Cumbres y el Cura Brochero montado en su mula. También incorpora el diseño del poncho que la provincia le regalará al pontífice, inspirado en el trabajo del artesano Eric Rojas.

"Siempre nos gusta mucho contar una historia. No nos quedamos con la figura y un fondo liso", explicó Airasca, quien destacó que tuvieron libertad para desarrollar la propuesta artística. Según contó, la intención fue representar la identidad cordobesa y darle la bienvenida al Papa, que pasará por el lugar durante su visita.

Respecto de la conservación, indicó que la superficie fue preparada con distintos productos y que la pintura recibió una protección contra los rayos ultravioletas. Estimó que el mural podría mantenerse en buenas condiciones durante unos cinco años, aunque aclaró que su duración dependerá de la exposición al clima y otros factores.

La intervención forma parte de un proyecto de Caminos de las Sierras para poner en valor los puentes y espacios de la avenida Circunvalación. Airasca y Ocampo ya realizaron otros trabajos de gran escala en ese corredor.

Finalmente, la artista consideró que, por su repercusión y significado, se trata de una de las obras más importantes de su trayectoria. "El impacto es histórico para la carrera de ambos", afirmó.