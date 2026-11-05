Espacio de Marca
GDN Argentina adquiere Dia y fortalece su posicionamiento en el comercio minorista del país
La operación incorpora más de 900 sucursales, amplia la presencia nacional del grupo y complementa su propuesta comercial a través de distintos formatos de tiendas.
Contenido Patrocinado. GDN Argentina, la compañía del Grupo de Narváez que opera la marca ChangoMás, anunció la adquisición de la operación de Dia Argentina, una de las principales cadenas de tiendas de proximidad del país.
La transacción incorpora más de 900 sucursales, con fuerte presencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.
Con esta adquisición, GDN Argentina alcanza una red de más de 1.000 tiendas, con presencia en 22 provincias y una estructura que comprende más de 15.000 empleos directos e indirectos, posicionándose como uno de los principales operadores del comercio minorista argentino.
La incorporación de Dia permite complementar los distintos formatos comerciales de GDN Argentina, integrando grandes superficies, supermercados y tiendas de proximidad, con el objetivo de ofrecer una propuesta más amplia y conveniente para los consumidores.
Esta operación representa un paso relevante en la evolución de GDN Argentina y abre una nueva etapa enfocada en la integración de ambas operaciones, la optimización de procesos, la eficiencia operativa y la sostenibilidad del negocio en el largo plazo.
El grupo continuará trabajando para fortalecer su competitividad y adaptar su propuesta comercial a las necesidades de los consumidores y a las condiciones del mercado argentino.
Para más información sobre GDN Argentina y sus marcas, visitá:
• www.gdnargentina.com
• X: @GDNArgentina
• Facebook: @ChangoMas_argentina
• Instagram: @ChangoMas_argentina
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