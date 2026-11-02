Paladar Negro
Paso a paso para hacer panqueques caseros tradicionales
Pocas preparaciones tienen tantos adeptos como los panqueques caseros. Son de esas recetas que pasan de generación en generación y que siempre encuentran un lugar en la cocina argentina. ¿La razón? Son económicos, fáciles de hacer y, sobre todo, increíblemente versátiles.
En nuestro país tienen dos grandes protagonistas: por un lado, son la base infaltable de los clásicos canelones; por el otro, se convierten en un postre irresistible cuando se rellenan con dulce de leche y se sirven apenas tibios.
Aunque la preparación parece sencilla, conseguir una masa fina, suave y flexible tiene sus pequeños secretos. La proporción de los ingredientes, el tiempo de reposo y la temperatura de la sartén pueden marcar la diferencia entre un resultado perfecto y unos panqueques demasiado gruesos o difíciles de manipular.
La buena noticia es que no hace falta tener experiencia en la cocina ni contar con equipamiento especial. Con apenas cuatro ingredientes básicos y una sartén antiadherente, se pueden preparar en pocos minutos y disfrutar de una receta que nunca pasa de moda.
Ingredientes
- 500 cc de leche (se puede usar entera o descremada)
- 2 huevos
- 220 gramos de harina 0000 (o 1 taza grande repleta)
- 20 gramos de manteca derretida
- Opcional: una pizca de sal (para preparaciones saladas) o una cucharadita de esencia de vainilla y una pizca de azúcar (para postres)
Preparación
- En un bol o en el vaso de la licuadora, colocar los dos huevos junto con la mitad de la leche y la manteca derretida. Batir con ganas durante un minuto hasta unificar.
- Tamizar la harina e incorporar de a poco a la mezcla líquida, batiendo continuamente desde el centro hacia afuera para deshacer los grumos.
- Una vez que la mezcla esté espesa y lisa, agregar la otra mitad de la leche. La consistencia final debe ser fluida, pero con cuerpo, similar a la de una crema liviana.
- Tapar el recipiente y dejar descansar la masa en la heladera durante al menos 20 a 30 minutos. Este paso es fundamental para que el almidón de la harina se hidrate y los panqueques no se rompan al dar vuelta.
Con información de Diario Uno Recetas
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