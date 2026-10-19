El truco para caramelizar cebollas en solo 10 minutos

La cebolla caramelizada es uno de esos ingredientes capaces de transformar cualquier plato. Su sabor dulce, su textura suave y su color dorado combinan a la perfección con hamburguesas, sándwiches, carnes y hasta pizzas. El problema es que conseguir ese resultado de manera tradicional puede llevar cerca de dos horas. ¿La buena noticia? Hay un truco que permite acelerar el proceso y tenerla lista en apenas 10 minutos.

El responsable de este método es el chef vasco-japonés Iñigo Isao Sakai, quien compartió en su cuenta de Instagram, @inigoisaosakai, una técnica que despertó el interés de los amantes de la cocina. ¿El ingrediente que marca la diferencia? El bicarbonato de sodio, ese producto que suele estar guardado en la alacena y que también tiene aplicaciones fuera de la repostería.

La propuesta es sencilla: modificar ligeramente las condiciones de cocción para que la cebolla se ablande y desarrolle su color más rápido. Así, quienes no tienen demasiado tiempo para cocinar pueden sumar un toque de sabor a sus comidas sin pasar horas frente a la sartén.



Cómo caramelizar cebollas en 10 minutos con bicarbonato

Para poner en práctica este método no hacen falta ingredientes difíciles de conseguir ni utensilios especiales. Con una sartén, un poco de aceite de oliva, sal, manteca y una pequeña cantidad de bicarbonato alcanza para probar la técnica.

El primer paso consiste en cortar la cebolla en juliana, procurando que las tiras sean bien finas. Cuanto más parejo sea el corte, más uniforme resultará la cocción.

Después, hay que calentar una sartén con un chorrito de aceite de oliva y agregar la cebolla junto con una pizca de sal. La preparación debe cocinarse a fuego alto, revolviendo con frecuencia para evitar que se queme.

En ese momento llega el ingrediente inesperado: una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio. Al incorporarlo, se modifica el pH de la preparación y se acelera el ablandamiento de los tejidos vegetales, lo que ayuda a que la cebolla adquiera un aspecto dorado en menos tiempo.

A medida que avanza la cocción, es posible que la cebolla comience a pegarse en el fondo de la sartén. Lejos de ser necesariamente una señal de que algo salió mal, ese es el momento de agregar un chorrito de agua para despegar los restos adheridos y mezclarlos nuevamente con el vegetal. Esta técnica se conoce como desglasado.

El procedimiento puede repetirse dos o tres veces, siempre controlando el fuego y revolviendo para que la preparación no se queme. Cuando la cebolla tenga un color intenso y una textura suave, solo queda sumar un poco de manteca para aportar cremosidad y redondear el sabor.

Eso sí, conviene no alejarse de la cocina durante esos minutos. El bicarbonato acelera el ablandamiento y, si se pierde de vista la sartén, la cebolla puede pasar rápidamente de estar en su punto a convertirse en una pasta.

¿Por qué el bicarbonato acelera la caramelización?

La explicación está en la química de los alimentos. El bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina que eleva el pH de la preparación. Ese cambio favorece determinadas reacciones químicas y acelera el ablandamiento de la cebolla, por lo que sus azúcares y otros componentes quedan disponibles más rápidamente.

En este proceso interviene la reacción de Maillard, responsable de buena parte del color tostado y de los sabores que aparecen cuando cocinamos alimentos. Sin embargo, es importante distinguirla de la caramelización propiamente dicha: aunque ambas pueden contribuir al color y al sabor de la cebolla cocida, son procesos químicos diferentes.

El resultado es una preparación que adquiere tonos dorados y una textura blanda en mucho menos tiempo que con el método tradicional. De todos modos, el sabor final puede variar y no será necesariamente idéntico al de una cebolla cocinada lentamente durante horas.

Aunque la técnica promete ahorrar tiempo, hay un detalle que no conviene pasar por alto: la cantidad de bicarbonato. Agregar más producto no significa obtener mejores resultados. De hecho, un exceso puede deshacer demasiado la estructura de la cebolla y dejarla con una consistencia pastosa.

Además, el bicarbonato puede aportar un gusto alcalino y desagradable si se utiliza en cantidades elevadas. Por eso, lo ideal es empezar con una dosis muy pequeña y ajustarse a las proporciones recomendadas por la receta.

Como referencia, una proporción del 0,1 % equivale a 0,5 gramos de bicarbonato por cada 500 gramos de vegetales. Se trata de una cantidad mínima, por lo que conviene medirla con una balanza de precisión en lugar de calcularla a ojo con una cucharita.

Con información de TN Recetas