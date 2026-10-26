Paladar Negro
Tomates confitados en 15 minutos: el toque de sabor que transforma cualquier plato
Hay preparaciones sencillas que tienen el poder de cambiar por completo una comida. Los tomates confitados son un buen ejemplo: quedan tiernos, jugosos y con un sabor intenso que combina de maravilla con pastas, carnes, ensaladas, tostadas y hasta una picada. ¿Lo mejor? No hace falta pasar horas en la cocina para disfrutarlos.
Aunque la versión clásica suele prepararse al horno y requiere una cocción lenta, existe una alternativa mucho más práctica. Con unos pocos ingredientes y apenas 15 minutos, es posible conseguir unos tomates cherry brillantes, aromáticos y llenos de sabor.
El secreto está en cocinarlos a fuego bajo con aceite de oliva, ajo y hierbas aromáticas. Así, los tomates se ablandan poco a poco, concentran sus jugos y absorben los aromas de los demás ingredientes. El resultado es una preparación irresistible que, además, se adapta a distintas comidas.
Ingredientes
- 250 g de tomates cherry
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 diente de ajo
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharadita de orégano o tomillo
- Sal y pimienta, a gusto
- Hojas de albahaca fresca (opcional)
Preparación
- Lavá los tomates y secalos bien. Si son grandes, cortalos por la mitad; si son chicos, dejalos enteros.
- Calentá el aceite de oliva en una sartén amplia y agregá el ajo cortado en láminas. Cociná un minuto a fuego bajo, sin que llegue a dorarse.
- Incorporá los tomates y condimentá con sal, pimienta, el orégano o tomillo y el azúcar, que ayuda a equilibrar la acidez.
- Cociná entre 8 y 10 minutos a fuego bajo, moviendo la sartén de vez en cuando para que los tomates se impregnen de los aromas sin desarmarse.
- Apagá el fuego y sumá hojas de albahaca fresca si querés un toque extra de frescura. Podés servirlos enseguida o dejarlos reposar unos minutos.
Un consejo para que queden todavía más sabrosos
Si los dejás reposar 15 o 20 minutos después de cocinarlos, los tomates absorben mejor el aceite y las hierbas, intensificando su sabor. También podés guardarlos en un frasco de vidrio con el aceite de cocción y conservarlos en la heladera durante varios días para tener una guarnición lista en cualquier momento.
Con información de TN Recetas
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