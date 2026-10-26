Tomates confitados en 15 minutos: el toque de sabor que transforma cualquier plato

Hay preparaciones sencillas que tienen el poder de cambiar por completo una comida. Los tomates confitados son un buen ejemplo: quedan tiernos, jugosos y con un sabor intenso que combina de maravilla con pastas, carnes, ensaladas, tostadas y hasta una picada. ¿Lo mejor? No hace falta pasar horas en la cocina para disfrutarlos.

Aunque la versión clásica suele prepararse al horno y requiere una cocción lenta, existe una alternativa mucho más práctica. Con unos pocos ingredientes y apenas 15 minutos, es posible conseguir unos tomates cherry brillantes, aromáticos y llenos de sabor.

El secreto está en cocinarlos a fuego bajo con aceite de oliva, ajo y hierbas aromáticas. Así, los tomates se ablandan poco a poco, concentran sus jugos y absorben los aromas de los demás ingredientes. El resultado es una preparación irresistible que, además, se adapta a distintas comidas.



Ingredientes

250 g de tomates cherry

3 cucharadas de aceite de oliva

1 diente de ajo

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de orégano o tomillo

Sal y pimienta, a gusto

Hojas de albahaca fresca (opcional)

Preparación

Lavá los tomates y secalos bien. Si son grandes, cortalos por la mitad; si son chicos, dejalos enteros. Calentá el aceite de oliva en una sartén amplia y agregá el ajo cortado en láminas. Cociná un minuto a fuego bajo, sin que llegue a dorarse. Incorporá los tomates y condimentá con sal, pimienta, el orégano o tomillo y el azúcar, que ayuda a equilibrar la acidez. Cociná entre 8 y 10 minutos a fuego bajo, moviendo la sartén de vez en cuando para que los tomates se impregnen de los aromas sin desarmarse. Apagá el fuego y sumá hojas de albahaca fresca si querés un toque extra de frescura. Podés servirlos enseguida o dejarlos reposar unos minutos.

Un consejo para que queden todavía más sabrosos

Si los dejás reposar 15 o 20 minutos después de cocinarlos, los tomates absorben mejor el aceite y las hierbas, intensificando su sabor. También podés guardarlos en un frasco de vidrio con el aceite de cocción y conservarlos en la heladera durante varios días para tener una guarnición lista en cualquier momento.

Con información de TN Recetas