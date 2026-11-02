Speedway: Ampugnani se quedó con la final de 500cc en Aldea Romana

Por Leandro Grecco

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El Campeonato Argentino Invernal de Speedway disputó el último sábado por la noche su cuarta fecha en el circuito Antonio Miranda de Aldea Romana, donde Eber Ampugnani se quedó con la victoria en la categoría principal de 500cc.

El piloto pampeano, oriundo de General Campos, se impuso en la competencia decisiva por delante de Nicolás Gómez y Lisandro Lobos, quienes completaron el podio, mientras que el cuarto lugar quedó en manos de Sebastián Olivera.

En 200cc, el triunfo fue para Matías Díaz, quien se quedó con la final luego de superar a Félix Schell. Por su parte, Jeremías Núñez se impuso en 50cc Mayores y en la misma cilindrada entre los Menores, Tiziano Castillo fue el gran protagonista de la jornada, al quedarse con la serie, la semifinal y la final. León Wilches terminó segundo y Emmanuel Champonnois ocupó el tercer escalón del podio.

El Campeonato Argentino continuará el próximo domingo 8 de noviembre en Colonia Barón, mientras que la sexta y última fecha, con la coronación de los campeones, está prevista para el sábado 14 en Carlos Casares, en horario nocturno.

Será el cierre del certamen nacional antes del inicio del Campeonato Internacional de Speedway, que comenzará el 13 de diciembre en Bahía Blanca.