Paladar Negro
Cheesecake de durazno sin horno: receta fácil para disfrutar de algo dulce y fresco
Cremoso por dentro y coronado con rodajas de fruta, este postre conquista por su sabor y su sencilla elaboración.
Hay postres que entran por los ojos y conquistan desde el primer bocado. El cheesecake de durazno es uno de ellos: combina una base crocante de galletitas, un relleno suave y cremoso de queso y una cubierta frutal que le aporta dulzura y frescura. ¿Lo mejor? No hace falta encender el horno para disfrutarlo en casa.
Ideal para una reunión familiar, un cumpleaños o simplemente para darse un gusto después de comer, esta receta es una alternativa práctica cuando buscamos algo rico sin pasar horas en la cocina. Además, su presentación vistosa lo convierte en una excelente opción para sorprender a los invitados sin complicarse demasiado.
A diferencia de las versiones tradicionales, esta preparación apuesta por un método mucho más sencillo. El frío se encarga de darle firmeza al relleno y permite conseguir una textura delicada, siempre que se respeten los tiempos de refrigeración.
El secreto para conseguir un cheesecake de durazno perfecto
Aunque la receta es fácil, hay un detalle que conviene tener en cuenta: la consistencia final depende, en buena medida, de un buen enfriado. Apurarse y desmoldar el cheesecake antes de tiempo puede hacer que el relleno pierda firmeza y que las porciones no queden prolijas.
La base también merece atención. Las galletitas trituradas deben mezclarse bien con la manteca derretida para formar una capa compacta que se mantenga unida al cortar. Una vez lista, conviene presionarla de manera uniforme sobre el molde y llevarla a la heladera antes de incorporar la crema.
En cuanto a la fruta, los duraznos son los grandes protagonistas. Se pueden acomodar en rodajas sobre la superficie para lograr una terminación colorida y tentadora. Si se utilizan duraznos en almíbar, es importante escurrirlos bien para evitar que el exceso de líquido afecte la preparación.
Ingredientes
Para la base:
- 200 g de galletitas de vainilla
- 80 g de manteca derretida
Para el relleno:
- 400 g de queso crema (firme, tipo Finlandia)
- 200 cc de crema de leche
- 100 g de azúcar impalpable
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 7 g de gelatina sin sabor (1 sobrecito) hidratada en 35 cc de agua tibia
Para la cobertura:
- 1 lata de duraznos en almíbar
- 1 sobre de gelatina de durazno (opcional, para fijar la cobertura)
Preparación
- Triturar las galletitas de vainilla hasta hacerlas polvo. Mezclar con la manteca derretida hasta formar una pasta húmeda. Cubrir la base de un molde desmontable (de 20 a 22 cm) presionando firmemente con una cuchara. Llevar al freezer por 15 minutos.
- En un bol, batir el queso crema junto con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta integrar. En otro recipiente, batí la crema de leche a medio punto y sumar con movimientos envolventes a la mezcla de queso.
- Hidratar la gelatina sin sabor en el agua, llevar unos segundos al microondas para disolver bien y agregar a la mezcla en forma de hilo, batiendo rápidamente para evitar grumos.
- Verter el relleno sobre la base de galletitas y emparejar la superficie. Llevar a la heladera por al menos 4 horas (o preferentemente de un día para otro).
- Una vez firme, filetear los duraznos en almíbar y acomodar en forma de abanico sobre la superficie. Si querés un acabado brillante de pastelería, volcar una fina capa de gelatina de durazno tibia por encima y dejar enfriar 30 minutos más.
Con información de Diario Uno Recetas
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