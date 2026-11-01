Deportes
Boca-River: ¿Cómo está el historial del Superclásico?
El repaso de los números en la previa del partido 219 en la historia.
Boca Juniors le ganó por 1-0 a River Plate en la última edición del Superclásico, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.
A continuación, el repaso de los números y estadísticas del Superclásico que paraliza al fútbol argentino.
¿Cómo está el historial del Superclásico?
- El Superclásico del fútbol argentino se jugó 266 veces. River y Boca cuentan con 234 juegos en certámenes locales (torneo y Copas nacionales oficiales) y 32 en competencias internacionales.
- De los 266 partidos oficiales, Boca se impuso en 94, River en 88 y hubo 84 empates. El Millonario marcó 323 goles y el Xeneize, 342. Vale aclarar que el 0-0 de 1919 no se computa porque el torneo fue anulado.
- Por Ligas de AFA fueron 218 encuentros, de los cuales Boca ganó 80 y River, 73, con 65 empates.
- En cuanto a Copas nacionales, se enfrentaron en 16 ocasiones, con 3 victorias de Boca, 5 de River y 8 igualdades.
- A nivel de Copas internacionales, se vieron las caras 32 veces: Boca festejó 11 y River celebró en 10.
- En series mano a mano, River aventaja a Boca por 13 a 8. Lo mismo ocurre en finales: 2 a 1.
- Además, se cruzaron en 124 amistosos, de los cuales Boca ganó 46 y River festejó en 41, con 37 igualdades.
Los últimos enfrentamientos entre Boca vs. River
- En el primer cruce de 2026, el Xeneize se impuso por 1-0 en Núñez gracias al gol de penal de Leandro Paredes.
- En el partido jugado el 9 de noviembre de 2025, Boca ganó 2-0 como local con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.
- En el primer duelo de 2025, disputado el 27 de abril, el Millonario se impuso por 2-1 gracias a los goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi. Merentiel había anotado el empate parcial.
- En 2024, igualaron 1-1 en Núñez con los tantos de Pablo Solari y Cristian Medina. Mientras que por los 4tos. de final de la misma Copa de la Liga Profesional, Boca se impuso por 3-2 en Córdoba gracias a los tantos de Miguel Merentiel x2 y Edinson Cavani. Miguel Borja abrió el marcador y Paulo Díaz descontó sobre el final. En septiembre de ese año, por la Liga Profesional, el Millonario se impuso por 1-0 gracias al tanto de Manuel Lanzini.
- River se impuso en los cruces de 2023: 1-0 (Miguel Borja) en el Torneo y 0-2 (Salomón Rondón y Enzo Díaz) en la Copa LPF.
- Boca se quedó con los dos clásicos en 2022: 0-1 (Sebastián Villa) en el Monumental por el Interzonal de la Copa de la Liga Profesional y 1-0 (Darío Benedetto) en La Bombonera, por la fecha 18 de la Liga Profesional.
LOS ÚLTIMOS 10 SUPERCLÁSICOS
|FECHA
|TORNEO
|RESULTADO
|ESTADIO
|20/3/2022
|Copa de la Liga
|River 0-1 Boca
|Monumental
|11/9/2022
|Liga Profesional
|Boca 1-0 River
|La Bombonera
|7/5/2023
|Liga Profesional
|River 1-0 Boca
|Monumental
|1/10/2023
|Copa de la Liga
|Boca 0-2 River
|La Bombonera
|25/2/2024
|Copa de la Liga
|River 1-1 Boca
|Monumental
|21/4/2024
|Copa de la Liga
|River 2-3 Boca
|Córdoba
|21/9/2024
|Liga Profesional
|Boca 0-1 River
|La Bombonera
|27/4/2025
|Torneo Apertura
|River 2-1 Boca
|Monumental
|9/11/2025
|Torneo Clausura
|Boca 2-0 River
|La Bombonera
|19/4/2026
|Torneo Apertura
|River 0-1 Boca
|Monumental
SUPERCLÁSICOS EN TORNEOS DE PRIMERA DIVISIÓN
|N°
|FECHA
|TORNEO
|ESTADIO
|RESULTADO
|1
|24/8/1913
|Campeonato 1913
|Racing
|Boca 1-2 River
|2
|25/10/1914
|Campeonato 1914
|Ferro
|River 0-0 Boca
|3
|20/6/1915
|Campeonato 1915
|Boca
|Boca 0-2 River
|4
|10/12/1916
|Campeonato 1916
|Racing
|River 2-1 Boca
|5
|24/6/1917
|Campeonato 1917
|Racing
|River 2-2 Boca
|6
|18/9/1918
|Campeonato 1918
|Racing
|River 0-1 Boca
|(*)
|27/7/1919
|Campeonato 1919
|Boca
|Boca 0-0 River
|7
|4/12/1927
|Campeonato 1927
|Boca
|Boca 1-0 River
|8
|23/12/1928
|Campeonato 1928
|Boca
|Boca 6-0 River
|9
|4/5/1930
|Campeonato 1930
|River
|River 3-2 Boca
|10
|20/9/1931
|Campeonato 1931
|Boca
|Boca 2-1 River (**)
|11
|6/1/1932
|Campeonato 1931
|River
|River 0-3 Boca
|12
|19/6/1932
|Campeonato 1932
|River
|River 1-1 Boca
|13
|30/10/1932
|Campeonato 1932
|Boca
|Boca 2-1 River
|14
|2/7/1933
|Campeonato 1933
|Boca
|Boca 1-1 River
|15
|19/11/1933
|Campeonato 1933
|River
|River 3-1 Boca
|16
|17/6/1934
|Campeonato 1934
|Boca
|Boca 4-1 River
|17
|16/9/1934
|Campeonato 1934
|River
|River 0-1 Boca
|18
|4/11/1934
|Campeonato 1934
|Boca
|Boca 2-0 River
|19
|21/4/1935
|Campeonato 1935
|Boca
|Boca 1-0 River
|20
|1/09/1935
|Campeonato 1935
|River
|River 1-1 Boca
|21
|19/04/1936
|Copa de Honor 1936
|Boca
|Boca 2-3 River
|22
|30/8/1936
|Copa Campeonato 1936
|River
|River 2-1 Boca
|23
|8/8/1937
|Campeonato 1937
|San Lorenzo
|Boca 2-1 River
|24
|12/12/1937
|Campeonato 1937
|San Lorenzo
|River 3-2 Boca
|25
|10/4/1938
|Campeonato 1938
|Boca
|Boca 1-2 River
|26
|4/9/1938
|Campeonato 1938
|Monumental
|River 2-2 Boca
|27
|11/2/1939
|Campeonato 1937(*)
|San Lorenzo
|Boca 3-5 River
|28
|11/6/1939
|Campeonato 1939
|Monumental
|River 0-2 Boca
|29
|5/11/1939
|Campeonato 1939
|San Lorenzo
|Boca 1-2 River
|30
|30/6/1940
|Campeonato 1940
|La Bombonera
|Boca 3-1 River
|31
|17/11/1940
|Campeonato 1940
|Monumental
|River 1-1 Boca
|32
|29/6/1941
|Campeonato 1941
|La Bombonera
|Boca 2-1 River
|33
|19/10/1941
|Campeonato 1941
|Monumental
|River 5-1 Boca
|34
|19/6/1942
|Campeonato 1942
|Monumental
|River 4-0 Boca
|35
|8/11/1942
|Campeonato 1942
|La Bombonera
|Boca 2-2 River
|36
|16/5/1943
|Campeonato 1943
|Monumental
|River 3-1 Boca
|37
|26/9/1943
|Campeonato 1943
|La Bombonera
|Boca 2-1 River
|38
|14/5/1944
|Campeonato 1944
|La Bombonera
|Boca 1-1 River
|39
|3/9/1944
|Campeonato 1944
|Monumental
|River 0-1 Boca
|40
|29/7/1945
|Campeonato 1945
|Monumental
|River 1-0 Boca
|41
|18/11/1945
|Campeonato 1945
|La Bombonera
|Boca 4-1 River
|42
|30/6/1945
|Campeonato 1946
|Monumental
|River 2-0 Boca
|43
|27/10/1946
|Campeonato 1946
|La Bombonera
|Boca 2-0 River
|44
|27/4/1947
|Campeonato 1947
|La Bombonera
|Boca 2-0 River
|45
|24/8/1947
|Campeonato 1947
|Monumental
|River 2-1 Boca
|46
|1/8/1948
|Campeonato 1948
|La Bombonera
|Boca 1-2 River
|47
|8/12/1948
|Campeonato 1948
|Monumental
|River 1-1 Boca
|48
|31/7/1949
|Campeonato 1949
|Monumental
|River 1-0 Boca
|49
|13/11/1949
|campeonato 1949
|La Bombonera
|Boca 2-0 River
|50
|11/6/1950
|Campeonato 1950
|Monumental
|River 1-0 Boca
|51
|12/10/1950
|Campeonato 1950
|La Bombonera
|Boca 1-2 River
|52
|15/7/1951
|Campeonato 1951
|Monumental
|River 1-0 Boca
|53
|1/11/1951
|Campeonato 1951
|La Bombonera
|Boca 0-3 River
|54
|8/6/1952
|Campeonato 1952
|La Bombonera
|Boca 2-1 River
|55
|8/11/1952
|Campeonato 1952
|Monumental
|River 3-1 Boca
|56
|19/7/1953
|Campeonato 1953
|Monumental
|River 2-3 Boca
|57
|1/11/1953
|Campeonato 1953
|La Bombonera
|Boca 1-0 River
|58
|18/7/1954
|Campeonato 1954
|La Bombonera
|Boca 0-1 River
|59
|31/10/1954
|Campeonato 1954
|Monumental
|River 3-0 Boca
|60
|17/8/1955
|Campeonato 1955
|Racing
|River 0-4 Boca
|61
|8/12/1955
|Campeonato 1955
|La Bombonera
|Boca 1-2 River
|62
|22/4/1956
|Campeonato 1956
|Monumental
|River 2-1 Boca
|63
|9/9/1956
|Campeonato 1956
|La Bombonera
|Boca 2-1 River
|64
|21/7/1957
|Campeonato 1957
|La Bombonera
|Boca 2-2 River
|65
|24/11/1957
|Campeonato 1957
|Monumental
|River 5-3 Boca
|66
|28/11/1958
|Campeonato 1958
|Monumental
|River 2-2 Boca
|67
|20/12/1958
|Campeonato 1958
|Huracán
|Boca 2-2 River
|68
|19/5/1959
|Campeonato 1959
|La Bombonera
|Boca 5-1 River
|69
|6/9/1959
|Campeonato 1959
|Monumental
|River 2-3 Boca
|70
|17/4/1960
|Campeonato 1960
|Monumental
|River 1-1 Boca
|71
|11/9/1960
|Campeonato 1960
|La Bombonera
|Boca 3-1 River
|72
|6/8/1961
|Campeonato 1961
|Monumental
|River 2-2 Boca
|73
|12/11/1961
|Campeonato 1961
|La Bombonera
|Boca 3-1 River
|74
|26/8/1962
|Campeonato 1962
|Monumental
|River 3-1 Boca
|75
|9/12/1962
|Campeonato 1962
|La Bombonera
|Boca 1-0 River
|76
|28/7/1963
|Campeonato 1963
|La Bombonera
|Boca 2-0 River
|77
|17/11/1963
|Campeonato 1963
|Monumental
|River 0-1 Boca
|78
|16/8/1964
|Campeonato 1964
|Monumental
|River 0-0 Boca
|79
|29/11/1964
|Campeonato 1964
|La Bombonera
|Boca 1-1 River
|80
|4/7/1965
|Campeonato 1965
|Monumental
|River 1-2 Boca
|81
|8/12/1965
|Campeonato 1965
|La Bombonera
|Boca 2-1 River
|82
|3/4/1966
|Campeonato 1966
|La Bombonera
|Boca 1-3 River
|83
|19/8/1966
|Campeonato 1966
|Monumental
|River 2-0 Boca
|84
|23/4/1967
|Metropolitano 1967
|La Bombonera
|Boca 0-0 River
|85
|8/7/1967
|Metropolitano 1967
|Monumental
|River 1-0 Boca
|86
|26/11/1967
|Nacional 1967
|Monumental
|River 0-1 Boca
|87
|7/4/1968
|Metropolitano 1968
|La Bombonera
|Boca 1-1 River
|88
|23/6/1968
|Metropolitano 1968
|Monumental
|River 0-0 Boca
|89
|27/10/1968
|Nacional 1968
|La Bombonera
|Boca 3-1 River
|90
|2/3/1969
|Metropolitano 1969
|La Bombonera
|Boca 1-1 River
|91
|4/5/1969
|Metropolitano 1969
|Monumental
|River 2-0 Boca
|92
|3/7/1969
|Semi Metropolitano 1969
|Racing
|Boca 0-0 River
|93
|14/12/1969
|Nacional 1969
|Monumental
|River 2-2 Boca
|94
|14/6/1970
|Metropolitano 1970
|La Bombonera
|Boca 1-0 River
|95
|27/9/1970
|Nacional 1970
|Monumental
|River 2-1 Boca
|96
|14/11/1970
|Nacional 1970
|La Bombonera
|Boca 0-0 River
|97
|10/3/1971
|Metropolitano 1971
|Racing
|Boca 1-2 River
|98
|10/6/1971
|Metropolitano 1971
|Racing
|River 3-3 Boca
|99
|27/11/1971
|Nacional 1971
|Racing
|Boca 1-3 River
|100
|12/3/1972
|Metropolitano 1972
|Monumental
|River 0-4 Boca
|101
|18/6/1972
|Metropolitano 1972
|La Bombonera
|Boca 2-2 River
|102
|15/10/1972
|Nacional 1972
|Vélez Sarsfield
|Boca 4-5 River
|103
|13/12/1972
|Metropolitano 1972
|Vélez Sarsfield
|River 3-2 Boca
|104
|4/3/1973
|Metropolitano 1973
|Monumental
|River 2-1 Boca
|105
|27/6/1973
|Metropolitano 1973
|La Bombonera
|Boca 5-2 River
|106
|11/11/1973
|Nacional 1973
|Vélez Sarsfield
|River 1-0 Boca
|107
|21/2/1974
|Metropolitano 1974
|La Bombonera
|Boca 5-2 River
|108
|31/3/1974
|Metropolitano 1974
|Monumental
|River 3-1 Boca
|109
|30/8/1974
|Nacional 1974
|La Bombonera
|Boca 1-0 River
|110
|3/11/1974
|Nacional 1974
|Monumental
|River 1-1 Boca
|111
|17/4/1975
|Metropolitano 1975
|La Bombonera
|Boca 1-2 River
|112
|27/7/1975
|Metropolitano 1975
|Monumental
|River 0-1 Boca
|113
|21/9/1975
|Nacional 1975
|La Bombonera
|Boca 1-2 River
|114
|26/10/1975
|Nacional 1975
|Monumental
|River 1-2 Boca
|115
|18/2/1976
|Metropolitano 1976
|Monumental
|River 0-0 Boca
|116
|18/4/1976
|Metropolitano 1976
|La Bombonera
|Boca 0-1 River
|117
|25/6/1976
|Metropolitano 1976
|Huracán
|Boca 1-1 River
|118
|26/9/1976
|Nacional 1976
|La Bombonera
|Boca 1-1 River
|119
|14/11/1976
|Nacional 1976
|Monumental
|River 0-2 Boca
|120
|22/12/1976
|Nacional 1976
|Racing
|Boca 1-0 River
|121
|14/8/1977
|Metropolitano 1977
|Huracán
|River 1-1 Boca
|122
|9/11/1977
|Metropolitano 1977
|La Bombonera
|Boca 1-2 River
|123
|12/7/1978
|Metropolitano 1978
|La Bombonera
|Boca 1-0 River
|124
|15/10/1978
|Metropolitano 1978
|Monumental
|River 1-0 Boca
|125
|23/9/1979
|Nacional 1979
|Monumental
|River 1-1 Boca
|126
|11/11/1979
|Nacional 1979
|La Bombonera
|Boca 1-1 River
|127
|2/3/1980
|Metropolitano 1980
|La Bombonera
|Boca 2-5 River
|128
|15/6/1980
|Metropolitano 1980
|Monumental
|River 2-1 Boca
|129
|28/9/1980
|Nacional 1980
|Monumental
|River 2-2 Boca
|130
|6/11/1980
|Nacional 1980
|La Bombonera
|Boca 1-0 River
|131
|10/4/1981
|Metropolitano 1981
|La Bombonera
|Boca 3-0 River
|132
|5/7/1981
|Metropolitano 1981
|Monumental
|River 1-1 Boca
|133
|27/9/1981
|Nacional 1981
|La Bombonera
|Boca 2-3 River
|134
|1/11/1981
|Nacional 1981
|Monumental
|River 2-2 Boca
|135
|7/3/1982
|Nacional 1982
|Monumental
|River 1-5 Boca
|136
|25/4/1982
|Nacional 1982
|La Bombonera
|Boca 0-0 River
|137
|19/9/1982
|Metropolitano 1982
|Monumental
|River 1-1 Boca
|138
|2/12/1982
|Metropolitano 1982
|La Bombonera
|Boca 0-2 River
|139
|5/10/1983
|Metropolitano 1983
|Monumental
|River 1-2 Boca
|140
|19/10/1983
|Metropolitano 1983
|Vélez Sarsfield
|Boca 1-0 River
|141
|24/6/1984
|Metropolitano 1984
|Monumental
|Boca 1-1 River
|142
|11/11/1984
|Metropolitano 1984
|Monumental
|River 4-1 Boca
|143
|27/10/1985
|Campeonato 1985/86
|Monumental
|River 1-0 Boca
|144
|6/4/1986
|Campeonato 1985/86
|La Bombonera
|Boca 0-2 River
|145
|2/11/1986
|Campeonato 1986/87
|La Bombonera
|Boca 1-0 River
|146
|13/4/1987
|Campeonato 1986/87
|Monumental
|River 1-1 Boca
|147
|22/11/1987
|Campeonato 1987/88
|Monumental
|River 3-2 Boca
|148
|30/471988
|Campeonato 1987/88
|La Bombonera
|Boca 2-2 River
|149
|18/9/1988
|Campeonato 1988/89
|Monumental
|River 0-2 Boca
|150
|5/2/1989
|Campeonato 1988/89
|La Bombonera
|Boca 0-0 (3-4) River
|151
|19/7/1989
|Pre Libertadores 1988/89
|Monumental
|River 0-0 Boca
|152
|24/7/1989
|Pre Libertadores 1988/89
|La Bombonera
|Boca 0-0 River
|153
|27/7/1989
|Pre Libertadores 1988/89
|Vélez Sarsfield
|Boca 1-2 River
|154
|6/9/1989
|Campeonato 1989/90
|La Bombonera
|Boca 1-0 River
|155
|2/2/1990
|Campeonato 1989/90
|Monumental
|River 1-1 Boca
|156
|23/9/1990
|Torneo Apertura 1990/91
|Monumental
|River 2-0 Boca
|157
|31/3/1991
|Torneo Clausura 1990/91
|La Bombonera
|Boca 1-0 River
|158
|10/11/1991
|Torneo Apertura 1991
|La Bombonera
|Boca 0-0 River
|159
|3/5/1992
|Torneo Clausura 1992
|Monumental
|River 2-2 Boca
|160
|11/10/1992
|Torneo Apertura 1992
|La Bombonera
|Boca 1-0 River
|161
|11/4/1993
|Torneo Clausura 1993
|Monumental
|River 0-2 Boca
|162
|17/10/1993
|Torneo Apertura 1993
|Monumental
|River 0-1 Boca
|163
|30/4/1994
|Torneo Clausura 1994
|La Bombonera
|Boca 0-2 River
|164
|11/12/1994
|Torneo Apertura 1994
|La Bombonera
|Boca 0-3 River
|165
|18/6/1995
|Torneo Clausura 1995
|Monumental
|River 2-4 Boca
|166
|26/11/1995
|Torneo Apertura 1995
|Monumental
|River 0-0 Boca
|167
|14/7/1996
|Torneo Clausura 1996
|La Bombonera
|Boca 4-1 River
|168
|29/9/1996
|Torneo Apertura 1996
|La Bombonera
|Boca 3-2 River
|169
|23/3/1997
|Torneo Clausura 1997
|Monumental
|River 3-3 Boca
|170
|25/101997
|Torneo Apertura 1997
|Monumental
|River 1-2 Boca
|171
|11/4/1998
|Torneo Clausura 1998
|La Bombonera
|Boca 3-2 River
|172
|25/10/1998
|Torneo Apertura 1998
|Monumental
|River 0-0 Boca
|173
|9/5/1999
|Torneo Clausura 1999
|La Bombonera
|Boca 2-1 River
|174
|17/10/1999
|Torneo Apertura 1999
|Monumental
|River 2-0 Boca
|175
|14/5/2000
|Torneo Clausura 2000
|La Bombonera
|Boca 1-1 River
|176
|15/10/2000
|Torneo Apertura 2000
|Monumental
|River 1-1 Boca
|177
|8/4/2001
|Torneo Clausura 2001
|La Bombonera
|Boca 3-0 River
|178
|16/9/2001
|Torneo Apertura 2001
|Monumental
|River 1-1 Boca
|179
|10/3/2002
|Torneo Clausura 2002
|La Bombonera
|Boca 0-3 River
|180
|27/102002
|Torneo Apertura 2002
|Monumental
|River 1-2 Boca
|181
|1/6/2003
|Torneo Clausura 2003
|La Bombonera
|Boca 2-2 River
|182
|9/11/2003
|Torneo Apertura 2003
|Monumental
|River 0-2 Boca
|183
|16/5/2004
|Torneo Clausura 2004
|La Bombonera
|Boca 0-1 River
|184
|7/11/2004
|Torneo Apertura 2004
|Monumental
|River 2-0 Boca
|185
|22/5/2005
|Torneo Clausura 2005
|La Bombonera
|Boca 2-1 River
|186
|16/10/2005
|Torneo Apertura 2005
|Monumental
|River 0-0 Boca
|187
|26/3/2006
|Torneo Clausura 2006
|La Bombonera
|Boca 1-1 River
|188
|8/10/2006
|Torneo Apertura 2006
|Monumental
|River 3-1 Boca
|189
|15/4/2007
|Torneo Clausura 2007
|La Bombonera
|Boca 1-1 River
|190
|7/10/2007
|Torneo Apertura 2007
|Monumental
|River 2-0 Boca
|191
|4/5/2008
|Torneo Clausura 2008
|La Bombonera
|Boca 1-0 River
|192
|19/10/2008
|Torneo Apertura 2008
|Monumental
|River 0-1 Boca
|193
|19/4/2009
|Torneo Clausura 2009
|La Bombonera
|Boca 1-1 River
|194
|25/10/2009
|Torneo Apertura 2009
|Monumental
|River 1-1 Boca
|195
|25/3/2010
|Torneo Clausura 2010
|La Bombonera
|Boca 2-0 River
|196
|16/11/2010
|Torneo Apertura 2010
|Monumental
|River 1-0 Boca
|197
|15/5/2011
|Torneo Clausura 2011
|La Bombonera
|Boca 2-0 River
|198
|28/10/2012
|Torneo Inicial 2012
|Monumental
|River 2-2 Boca
|199
|5/5/2013
|Torneo Final 2013
|La Bombonera
|Boca 1-1 River
|200
|6/10/2013
|Torneo Inicial 2013
|Monumental
|River 0-1 Boca
|201
|30/3/2014
|Torneo Final 2014
|La Bombonera
|Boca 1-2 River
|202
|5/10/2014
|Torneo Transición 2014
|Monumental
|River 1-1 Boca
|203
|3/5/2015
|Campeonato 2015
|La Bombonera
|Boca 2-0 River
|204
|13/9/2015
|Campeonato 2015
|Monumental
|River 0-1 Boca
|205
|6/6/2016
|Campeonato 2016
|Monumental
|River 0-0 Boca
|206
|24/4/2016
|Campeonato 2016
|La Bombonera
|Boca 0-0 River
|207
|11/11/2016
|Campeonato 2016/17
|Monumental
|River 2-4 Boca
|208
|14/5/2017
|Campeonato 2016/17
|La Bombonera
|Boca 1-3 River
|209
|5/11/2017
|Superliga 2017/18
|Monumental
|River 1-2 Boca
|210
|23/9/2018
|Superliga 2018/19
|La Bombonera
|Boca 0-2 River
|211
|1/9/2019
|Superliga 2019/20
|Monumental
|River 0-0 Boca
|212
|3/10/2021
|Liga Profesional 2021
|Monumental
|River 2-1 Boca
|213
|11/9/2022
|Liga Profesional 2022
|La Bombonera
|Boca 1-0 River
|214
|7/5/2023
|Liga Profesional 2023
|Monumental
|River 1-0 Boca
|215
|21/9/2024
|Liga Profesional 2024
|La Bombonera
|Boca 0-1 River
|216
|27/4/2025
|Torneo Apertura 2025
|Monumental
|River 2-1 Boca
|217
|9/11/2025
|Torneo Clausura 2025
|La Bombonera
|Boca 2-0 River
|218
|19/4/2026
|Torneo Apertura 2026
|Monumental
|River 0-1 Boca
Fuente: ESPN
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