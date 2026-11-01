Boca-River: ¿Cómo está el historial del Superclásico?

Boca Juniors le ganó por 1-0 a River Plate en la última edición del Superclásico, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

A continuación, el repaso de los números y estadísticas del Superclásico que paraliza al fútbol argentino.

¿Cómo está el historial del Superclásico?

El Superclásico del fútbol argentino se jugó 266 veces . River y Boca cuentan con 234 juegos en certámenes locales (torneo y Copas nacionales oficiales) y 32 en competencias internacionales.

. River y Boca cuentan con 234 juegos en certámenes locales (torneo y Copas nacionales oficiales) y 32 en competencias internacionales. De los 266 partidos oficiales, Boca se impuso en 94, River en 88 y hubo 84 empates . El Millonario marcó 323 goles y el Xeneize, 342. Vale aclarar que el 0-0 de 1919 no se computa porque el torneo fue anulado.

. El Millonario marcó 323 goles y el Xeneize, 342. Vale aclarar que el 0-0 de 1919 no se computa porque el torneo fue anulado. Por Ligas de AFA fueron 218 encuentros, de los cuales Boca ganó 80 y River, 73, con 65 empates.

fueron 218 encuentros, de los cuales Boca ganó 80 y River, 73, con 65 empates. En cuanto a Copas nacionales , se enfrentaron en 16 ocasiones, con 3 victorias de Boca, 5 de River y 8 igualdades.

, se enfrentaron en 16 ocasiones, con 3 victorias de Boca, 5 de River y 8 igualdades. A nivel de Copas internacionales , se vieron las caras 32 veces: Boca festejó 11 y River celebró en 10.

, se vieron las caras 32 veces: Boca festejó 11 y River celebró en 10. En series mano a mano , River aventaja a Boca por 13 a 8. Lo mismo ocurre en finales : 2 a 1.

, River aventaja a Boca por 13 a 8. Lo mismo ocurre en : 2 a 1. Además, se cruzaron en 124 amistosos, de los cuales Boca ganó 46 y River festejó en 41, con 37 igualdades.

Los últimos enfrentamientos entre Boca vs. River

En el primer cruce de 2026, el Xeneize se impuso por 1-0 en Núñez gracias al gol de penal de Leandro Paredes.

En el partido jugado el 9 de noviembre de 2025, Boca ganó 2-0 como local con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

En el primer duelo de 2025, disputado el 27 de abril, el Millonario se impuso por 2-1 gracias a los goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi. Merentiel había anotado el empate parcial.

En 2024, igualaron 1-1 en Núñez con los tantos de Pablo Solari y Cristian Medina. Mientras que por los 4tos. de final de la misma Copa de la Liga Profesional, Boca se impuso por 3-2 en Córdoba gracias a los tantos de Miguel Merentiel x2 y Edinson Cavani. Miguel Borja abrió el marcador y Paulo Díaz descontó sobre el final. En septiembre de ese año, por la Liga Profesional, el Millonario se impuso por 1-0 gracias al tanto de Manuel Lanzini.

River se impuso en los cruces de 2023: 1-0 (Miguel Borja) en el Torneo y 0-2 (Salomón Rondón y Enzo Díaz) en la Copa LPF.

Boca se quedó con los dos clásicos en 2022: 0-1 (Sebastián Villa) en el Monumental por el Interzonal de la Copa de la Liga Profesional y 1-0 (Darío Benedetto) en La Bombonera, por la fecha 18 de la Liga Profesional.

LOS ÚLTIMOS 10 SUPERCLÁSICOS

FECHA TORNEO RESULTADO ESTADIO 20/3/2022 Copa de la Liga River 0-1 Boca Monumental 11/9/2022 Liga Profesional Boca 1-0 River La Bombonera 7/5/2023 Liga Profesional River 1-0 Boca Monumental 1/10/2023 Copa de la Liga Boca 0-2 River La Bombonera 25/2/2024 Copa de la Liga River 1-1 Boca Monumental 21/4/2024 Copa de la Liga River 2-3 Boca Córdoba 21/9/2024 Liga Profesional Boca 0-1 River La Bombonera 27/4/2025 Torneo Apertura River 2-1 Boca Monumental 9/11/2025 Torneo Clausura Boca 2-0 River La Bombonera 19/4/2026 Torneo Apertura River 0-1 Boca Monumental

SUPERCLÁSICOS EN TORNEOS DE PRIMERA DIVISIÓN

N° FECHA TORNEO ESTADIO RESULTADO 1 24/8/1913 Campeonato 1913 Racing Boca 1-2 River 2 25/10/1914 Campeonato 1914 Ferro River 0-0 Boca 3 20/6/1915 Campeonato 1915 Boca Boca 0-2 River 4 10/12/1916 Campeonato 1916 Racing River 2-1 Boca 5 24/6/1917 Campeonato 1917 Racing River 2-2 Boca 6 18/9/1918 Campeonato 1918 Racing River 0-1 Boca (*) 27/7/1919 Campeonato 1919 Boca Boca 0-0 River 7 4/12/1927 Campeonato 1927 Boca Boca 1-0 River 8 23/12/1928 Campeonato 1928 Boca Boca 6-0 River 9 4/5/1930 Campeonato 1930 River River 3-2 Boca 10 20/9/1931 Campeonato 1931 Boca Boca 2-1 River (**) 11 6/1/1932 Campeonato 1931 River River 0-3 Boca 12 19/6/1932 Campeonato 1932 River River 1-1 Boca 13 30/10/1932 Campeonato 1932 Boca Boca 2-1 River 14 2/7/1933 Campeonato 1933 Boca Boca 1-1 River 15 19/11/1933 Campeonato 1933 River River 3-1 Boca 16 17/6/1934 Campeonato 1934 Boca Boca 4-1 River 17 16/9/1934 Campeonato 1934 River River 0-1 Boca 18 4/11/1934 Campeonato 1934 Boca Boca 2-0 River 19 21/4/1935 Campeonato 1935 Boca Boca 1-0 River 20 1/09/1935 Campeonato 1935 River River 1-1 Boca 21 19/04/1936 Copa de Honor 1936 Boca Boca 2-3 River 22 30/8/1936 Copa Campeonato 1936 River River 2-1 Boca 23 8/8/1937 Campeonato 1937 San Lorenzo Boca 2-1 River 24 12/12/1937 Campeonato 1937 San Lorenzo River 3-2 Boca 25 10/4/1938 Campeonato 1938 Boca Boca 1-2 River 26 4/9/1938 Campeonato 1938 Monumental River 2-2 Boca 27 11/2/1939 Campeonato 1937(*) ​ San Lorenzo Boca 3-5 River 28 11/6/1939 Campeonato 1939 Monumental River 0-2 Boca 29 5/11/1939 Campeonato 1939 San Lorenzo Boca 1-2 River 30 30/6/1940 Campeonato 1940 La Bombonera Boca 3-1 River 31 17/11/1940 Campeonato 1940 Monumental River 1-1 Boca 32 29/6/1941 Campeonato 1941 La Bombonera Boca 2-1 River 33 19/10/1941 Campeonato 1941 Monumental River 5-1 Boca 34 19/6/1942 Campeonato 1942 Monumental River 4-0 Boca 35 8/11/1942 Campeonato 1942 La Bombonera Boca 2-2 River 36 16/5/1943 Campeonato 1943 Monumental River 3-1 Boca 37 26/9/1943 Campeonato 1943 La Bombonera Boca 2-1 River 38 14/5/1944 Campeonato 1944 La Bombonera Boca 1-1 River 39 3/9/1944 Campeonato 1944 Monumental River 0-1 Boca 40 29/7/1945 Campeonato 1945 Monumental River 1-0 Boca 41 18/11/1945 Campeonato 1945 La Bombonera Boca 4-1 River 42 30/6/1945 Campeonato 1946 Monumental River 2-0 Boca 43 27/10/1946 Campeonato 1946 La Bombonera Boca 2-0 River 44 27/4/1947 Campeonato 1947 La Bombonera Boca 2-0 River 45 24/8/1947 Campeonato 1947 Monumental River 2-1 Boca 46 1/8/1948 Campeonato 1948 La Bombonera Boca 1-2 River 47 8/12/1948 Campeonato 1948 Monumental River 1-1 Boca 48 31/7/1949 Campeonato 1949 Monumental River 1-0 Boca 49 13/11/1949 campeonato 1949 La Bombonera Boca 2-0 River 50 11/6/1950 Campeonato 1950 Monumental River 1-0 Boca 51 12/10/1950 Campeonato 1950 La Bombonera Boca 1-2 River 52 15/7/1951 Campeonato 1951 Monumental River 1-0 Boca 53 1/11/1951 Campeonato 1951 La Bombonera Boca 0-3 River 54 8/6/1952 Campeonato 1952 La Bombonera Boca 2-1 River 55 8/11/1952 Campeonato 1952 Monumental River 3-1 Boca 56 19/7/1953 Campeonato 1953 Monumental River 2-3 Boca 57 1/11/1953 Campeonato 1953 La Bombonera Boca 1-0 River 58 18/7/1954 Campeonato 1954 La Bombonera Boca 0-1 River 59 31/10/1954 Campeonato 1954 Monumental River 3-0 Boca 60 17/8/1955 Campeonato 1955 Racing River 0-4 Boca 61 8/12/1955 Campeonato 1955 La Bombonera Boca 1-2 River 62 22/4/1956 Campeonato 1956 Monumental River 2-1 Boca 63 9/9/1956 Campeonato 1956 La Bombonera Boca 2-1 River 64 21/7/1957 Campeonato 1957 La Bombonera Boca 2-2 River 65 24/11/1957 Campeonato 1957 Monumental River 5-3 Boca 66 28/11/1958 Campeonato 1958 Monumental River 2-2 Boca 67 20/12/1958 Campeonato 1958 Huracán Boca 2-2 River 68 19/5/1959 Campeonato 1959 La Bombonera Boca 5-1 River 69 6/9/1959 Campeonato 1959 Monumental River 2-3 Boca 70 17/4/1960 Campeonato 1960 Monumental River 1-1 Boca 71 11/9/1960 Campeonato 1960 La Bombonera Boca 3-1 River 72 6/8/1961 Campeonato 1961 Monumental River 2-2 Boca 73 12/11/1961 Campeonato 1961 La Bombonera Boca 3-1 River 74 26/8/1962 Campeonato 1962 Monumental River 3-1 Boca 75 9/12/1962 Campeonato 1962 La Bombonera Boca 1-0 River 76 28/7/1963 Campeonato 1963 La Bombonera Boca 2-0 River 77 17/11/1963 Campeonato 1963 Monumental River 0-1 Boca 78 16/8/1964 Campeonato 1964 Monumental River 0-0 Boca 79 29/11/1964 Campeonato 1964 La Bombonera Boca 1-1 River 80 4/7/1965 Campeonato 1965 Monumental River 1-2 Boca 81 8/12/1965 Campeonato 1965 La Bombonera Boca 2-1 River 82 3/4/1966 Campeonato 1966 La Bombonera Boca 1-3 River 83 19/8/1966 Campeonato 1966 Monumental River 2-0 Boca 84 23/4/1967 Metropolitano 1967 La Bombonera Boca 0-0 River 85 8/7/1967 Metropolitano 1967 Monumental River 1-0 Boca 86 26/11/1967 Nacional 1967 Monumental River 0-1 Boca 87 7/4/1968 Metropolitano 1968 La Bombonera Boca 1-1 River 88 23/6/1968 Metropolitano 1968 Monumental River 0-0 Boca 89 27/10/1968 Nacional 1968 La Bombonera Boca 3-1 River 90 2/3/1969 Metropolitano 1969 La Bombonera Boca 1-1 River 91 4/5/1969 Metropolitano 1969 Monumental River 2-0 Boca 92 3/7/1969 Semi Metropolitano 1969 Racing Boca 0-0 River 93 14/12/1969 Nacional 1969 Monumental River 2-2 Boca 94 14/6/1970 Metropolitano 1970 La Bombonera Boca 1-0 River 95 27/9/1970 Nacional 1970 Monumental River 2-1 Boca 96 14/11/1970 Nacional 1970 La Bombonera Boca 0-0 River 97 10/3/1971 Metropolitano 1971 Racing Boca 1-2 River 98 10/6/1971 Metropolitano 1971 Racing River 3-3 Boca 99 27/11/1971 Nacional 1971 Racing Boca 1-3 River 100 12/3/1972 Metropolitano 1972 Monumental River 0-4 Boca 101 18/6/1972 Metropolitano 1972 La Bombonera Boca 2-2 River 102 15/10/1972 Nacional 1972 Vélez Sarsfield Boca 4-5 River 103 13/12/1972 Metropolitano 1972 Vélez Sarsfield River 3-2 Boca 104 4/3/1973 Metropolitano 1973 Monumental River 2-1 Boca 105 27/6/1973 Metropolitano 1973 La Bombonera Boca 5-2 River 106 11/11/1973 Nacional 1973 Vélez Sarsfield River 1-0 Boca 107 21/2/1974 Metropolitano 1974 La Bombonera Boca 5-2 River 108 31/3/1974 Metropolitano 1974 Monumental River 3-1 Boca 109 30/8/1974 Nacional 1974 La Bombonera Boca 1-0 River 110 3/11/1974 Nacional 1974 Monumental River 1-1 Boca 111 17/4/1975 Metropolitano 1975 La Bombonera Boca 1-2 River 112 27/7/1975 Metropolitano 1975 Monumental River 0-1 Boca 113 21/9/1975 Nacional 1975 La Bombonera Boca 1-2 River 114 26/10/1975 Nacional 1975 Monumental River 1-2 Boca 115 18/2/1976 Metropolitano 1976 Monumental River 0-0 Boca 116 18/4/1976 Metropolitano 1976 La Bombonera Boca 0-1 River 117 25/6/1976 Metropolitano 1976 Huracán Boca 1-1 River 118 26/9/1976 Nacional 1976 La Bombonera Boca 1-1 River 119 14/11/1976 Nacional 1976 Monumental River 0-2 Boca 120 22/12/1976 Nacional 1976 Racing Boca 1-0 River 121 14/8/1977 Metropolitano 1977 Huracán River 1-1 Boca 122 9/11/1977 Metropolitano 1977 La Bombonera Boca 1-2 River 123 12/7/1978 Metropolitano 1978 La Bombonera Boca 1-0 River 124 15/10/1978 Metropolitano 1978 Monumental River 1-0 Boca 125 23/9/1979 Nacional 1979 Monumental River 1-1 Boca 126 11/11/1979 Nacional 1979 La Bombonera Boca 1-1 River 127 2/3/1980 Metropolitano 1980 La Bombonera Boca 2-5 River 128 15/6/1980 Metropolitano 1980 Monumental River 2-1 Boca 129 28/9/1980 Nacional 1980 Monumental River 2-2 Boca 130 6/11/1980 Nacional 1980 La Bombonera Boca 1-0 River 131 10/4/1981 Metropolitano 1981 La Bombonera Boca 3-0 River 132 5/7/1981 Metropolitano 1981 Monumental River 1-1 Boca 133 27/9/1981 Nacional 1981 La Bombonera Boca 2-3 River 134 1/11/1981 Nacional 1981 Monumental River 2-2 Boca 135 7/3/1982 Nacional 1982 Monumental River 1-5 Boca 136 25/4/1982 Nacional 1982 La Bombonera Boca 0-0 River 137 19/9/1982 Metropolitano 1982 Monumental River 1-1 Boca 138 2/12/1982 Metropolitano 1982 La Bombonera Boca 0-2 River 139 5/10/1983 Metropolitano 1983 Monumental River 1-2 Boca 140 19/10/1983 Metropolitano 1983 Vélez Sarsfield Boca 1-0 River 141 24/6/1984 Metropolitano 1984 Monumental Boca 1-1 River 142 11/11/1984 Metropolitano 1984 Monumental River 4-1 Boca 143 27/10/1985 Campeonato 1985/86 Monumental River 1-0 Boca 144 6/4/1986 Campeonato 1985/86 La Bombonera Boca 0-2 River 145 2/11/1986 Campeonato 1986/87 La Bombonera Boca 1-0 River 146 13/4/1987 Campeonato 1986/87 Monumental River 1-1 Boca 147 22/11/1987 Campeonato 1987/88 Monumental River 3-2 Boca 148 30/471988 Campeonato 1987/88 La Bombonera Boca 2-2 River 149 18/9/1988 Campeonato 1988/89 Monumental River 0-2 Boca 150 5/2/1989 Campeonato 1988/89 La Bombonera Boca 0-0 (3-4) River 151 19/7/1989 Pre Libertadores 1988/89 Monumental River 0-0 Boca 152 24/7/1989 Pre Libertadores 1988/89 La Bombonera Boca 0-0 River 153 27/7/1989 Pre Libertadores 1988/89 Vélez Sarsfield Boca 1-2 River 154 6/9/1989 Campeonato 1989/90 La Bombonera Boca 1-0 River 155 2/2/1990 Campeonato 1989/90 Monumental River 1-1 Boca 156 23/9/1990 Torneo Apertura 1990/91 Monumental River 2-0 Boca 157 31/3/1991 Torneo Clausura 1990/91 La Bombonera Boca 1-0 River 158 10/11/1991 Torneo Apertura 1991 La Bombonera Boca 0-0 River 159 3/5/1992 Torneo Clausura 1992 Monumental River 2-2 Boca 160 11/10/1992 Torneo Apertura 1992 La Bombonera Boca 1-0 River 161 11/4/1993 Torneo Clausura 1993 Monumental River 0-2 Boca 162 17/10/1993 Torneo Apertura 1993 Monumental River 0-1 Boca 163 30/4/1994 Torneo Clausura 1994 La Bombonera Boca 0-2 River 164 11/12/1994 Torneo Apertura 1994 La Bombonera Boca 0-3 River 165 18/6/1995 Torneo Clausura 1995 Monumental River 2-4 Boca 166 26/11/1995 Torneo Apertura 1995 Monumental River 0-0 Boca 167 14/7/1996 Torneo Clausura 1996 La Bombonera Boca 4-1 River 168 29/9/1996 Torneo Apertura 1996 La Bombonera Boca 3-2 River 169 23/3/1997 Torneo Clausura 1997 Monumental River 3-3 Boca 170 25/101997 Torneo Apertura 1997 Monumental River 1-2 Boca 171 11/4/1998 Torneo Clausura 1998 La Bombonera Boca 3-2 River 172 25/10/1998 Torneo Apertura 1998 Monumental River 0-0 Boca 173 9/5/1999 Torneo Clausura 1999 La Bombonera Boca 2-1 River 174 17/10/1999 Torneo Apertura 1999 Monumental River 2-0 Boca 175 14/5/2000 Torneo Clausura 2000 La Bombonera Boca 1-1 River 176 15/10/2000 Torneo Apertura 2000 Monumental River 1-1 Boca 177 8/4/2001 Torneo Clausura 2001 La Bombonera Boca 3-0 River 178 16/9/2001 Torneo Apertura 2001 Monumental River 1-1 Boca 179 10/3/2002 Torneo Clausura 2002 La Bombonera Boca 0-3 River 180 27/102002 Torneo Apertura 2002 Monumental River 1-2 Boca 181 1/6/2003 Torneo Clausura 2003 La Bombonera Boca 2-2 River 182 9/11/2003 Torneo Apertura 2003 Monumental River 0-2 Boca 183 16/5/2004 Torneo Clausura 2004 La Bombonera Boca 0-1 River 184 7/11/2004 Torneo Apertura 2004 Monumental River 2-0 Boca 185 22/5/2005 Torneo Clausura 2005 La Bombonera Boca 2-1 River 186 16/10/2005 Torneo Apertura 2005 Monumental River 0-0 Boca 187 26/3/2006 Torneo Clausura 2006 La Bombonera Boca 1-1 River 188 8/10/2006 Torneo Apertura 2006 Monumental River 3-1 Boca 189 15/4/2007 Torneo Clausura 2007 La Bombonera Boca 1-1 River 190 7/10/2007 Torneo Apertura 2007 Monumental River 2-0 Boca 191 4/5/2008 Torneo Clausura 2008 La Bombonera Boca 1-0 River 192 19/10/2008 Torneo Apertura 2008 Monumental River 0-1 Boca 193 19/4/2009 Torneo Clausura 2009 La Bombonera Boca 1-1 River 194 25/10/2009 Torneo Apertura 2009 Monumental River 1-1 Boca 195 25/3/2010 Torneo Clausura 2010 La Bombonera Boca 2-0 River 196 16/11/2010 Torneo Apertura 2010 Monumental River 1-0 Boca 197 15/5/2011 Torneo Clausura 2011 La Bombonera Boca 2-0 River 198 28/10/2012 Torneo Inicial 2012 Monumental River 2-2 Boca 199 5/5/2013 Torneo Final 2013 La Bombonera Boca 1-1 River 200 6/10/2013 Torneo Inicial 2013 Monumental River 0-1 Boca 201 30/3/2014 Torneo Final 2014 La Bombonera Boca 1-2 River 202 5/10/2014 Torneo Transición 2014 Monumental River 1-1 Boca 203 3/5/2015 Campeonato 2015 La Bombonera Boca 2-0 River 204 13/9/2015 Campeonato 2015 Monumental River 0-1 Boca 205 6/6/2016 Campeonato 2016 Monumental River 0-0 Boca 206 24/4/2016 Campeonato 2016 La Bombonera Boca 0-0 River 207 11/11/2016 Campeonato 2016/17 Monumental River 2-4 Boca 208 14/5/2017 Campeonato 2016/17 La Bombonera Boca 1-3 River 209 5/11/2017 Superliga 2017/18 Monumental River 1-2 Boca 210 23/9/2018 Superliga 2018/19 La Bombonera Boca 0-2 River 211 1/9/2019 Superliga 2019/20 Monumental River 0-0 Boca 212 3/10/2021 Liga Profesional 2021 Monumental River 2-1 Boca 213 11/9/2022 Liga Profesional 2022 La Bombonera Boca 1-0 River 214 7/5/2023 Liga Profesional 2023 Monumental River 1-0 Boca 215 21/9/2024 Liga Profesional 2024 La Bombonera Boca 0-1 River 216 27/4/2025 Torneo Apertura 2025 Monumental River 2-1 Boca 217 9/11/2025 Torneo Clausura 2025 La Bombonera Boca 2-0 River 218 19/4/2026 Torneo Apertura 2026 Monumental River 0-1 Boca

Fuente: ESPN