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Boca-River: ¿Cómo está el historial del Superclásico?

El repaso de los números en la previa del partido 219 en la historia.

| 🕒 38 mins. de lectura.

Boca Juniors le ganó por 1-0 a River Plate en la última edición del Superclásico, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

A continuación, el repaso de los números y estadísticas del Superclásico que paraliza al fútbol argentino.

¿Cómo está el historial del Superclásico?

  • El Superclásico del fútbol argentino se jugó 266 veces. River y Boca cuentan con 234 juegos en certámenes locales (torneo y Copas nacionales oficiales) y 32 en competencias internacionales.
  • De los 266 partidos oficiales, Boca se impuso en 94, River en 88 y hubo 84 empates. El Millonario marcó 323 goles y el Xeneize, 342. Vale aclarar que el 0-0 de 1919 no se computa porque el torneo fue anulado.
  • Por Ligas de AFA fueron 218 encuentros, de los cuales Boca ganó 80 y River, 73, con 65 empates.
  • En cuanto a Copas nacionales, se enfrentaron en 16 ocasiones, con 3 victorias de Boca, 5 de River y 8 igualdades.
  • A nivel de Copas internacionales, se vieron las caras 32 veces: Boca festejó 11 y River celebró en 10.
  • En series mano a mano, River aventaja a Boca por 13 a 8. Lo mismo ocurre en finales: 2 a 1.
  • Además, se cruzaron en 124 amistosos, de los cuales Boca ganó 46 y River festejó en 41, con 37 igualdades.

Los últimos enfrentamientos entre Boca vs. River

  • En el primer cruce de 2026, el Xeneize se impuso por 1-0 en Núñez gracias al gol de penal de Leandro Paredes.
  • En el partido jugado el 9 de noviembre de 2025, Boca ganó 2-0 como local con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.
  • En el primer duelo de 2025, disputado el 27 de abril, el Millonario se impuso por 2-1 gracias a los goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi. Merentiel había anotado el empate parcial.
  • En 2024, igualaron 1-1 en Núñez con los tantos de Pablo Solari y Cristian Medina. Mientras que por los 4tos. de final de la misma Copa de la Liga Profesional, Boca se impuso por 3-2 en Córdoba gracias a los tantos de Miguel Merentiel x2 y Edinson Cavani. Miguel Borja abrió el marcador y Paulo Díaz descontó sobre el final. En septiembre de ese año, por la Liga Profesional, el Millonario se impuso por 1-0 gracias al tanto de Manuel Lanzini.
  • River se impuso en los cruces de 2023: 1-0 (Miguel Borja) en el Torneo y 0-2 (Salomón Rondón y Enzo Díaz) en la Copa LPF.
  • Boca se quedó con los dos clásicos en 2022: 0-1 (Sebastián Villa) en el Monumental por el Interzonal de la Copa de la Liga Profesional y 1-0 (Darío Benedetto) en La Bombonera, por la fecha 18 de la Liga Profesional.

LOS ÚLTIMOS 10 SUPERCLÁSICOS

FECHATORNEORESULTADOESTADIO
20/3/2022Copa de la LigaRiver 0-1 BocaMonumental
11/9/2022Liga ProfesionalBoca 1-0 RiverLa Bombonera
7/5/2023Liga ProfesionalRiver 1-0 BocaMonumental
1/10/2023Copa de la LigaBoca 0-2 RiverLa Bombonera
25/2/2024Copa de la LigaRiver 1-1 BocaMonumental
21/4/2024Copa de la LigaRiver 2-3 BocaCórdoba
21/9/2024Liga ProfesionalBoca 0-1 RiverLa Bombonera
27/4/2025Torneo AperturaRiver 2-1 BocaMonumental
9/11/2025Torneo ClausuraBoca 2-0 RiverLa Bombonera
19/4/2026Torneo AperturaRiver 0-1 BocaMonumental

SUPERCLÁSICOS EN TORNEOS DE PRIMERA DIVISIÓN

FECHATORNEOESTADIORESULTADO
124/8/1913Campeonato 1913RacingBoca 1-2 River
225/10/1914Campeonato 1914FerroRiver 0-0 Boca
320/6/1915Campeonato 1915BocaBoca 0-2 River
410/12/1916Campeonato 1916RacingRiver 2-1 Boca
524/6/1917Campeonato 1917RacingRiver 2-2 Boca
618/9/1918Campeonato 1918RacingRiver 0-1 Boca
(*)27/7/1919Campeonato 1919BocaBoca 0-0 River
74/12/1927Campeonato 1927BocaBoca 1-0 River
823/12/1928Campeonato 1928BocaBoca 6-0 River
94/5/1930Campeonato 1930RiverRiver 3-2 Boca
1020/9/1931Campeonato 1931BocaBoca 2-1 River (**)
116/1/1932Campeonato 1931RiverRiver 0-3 Boca
1219/6/1932Campeonato 1932RiverRiver 1-1 Boca
1330/10/1932Campeonato 1932BocaBoca 2-1 River
142/7/1933Campeonato 1933BocaBoca 1-1 River
1519/11/1933Campeonato 1933RiverRiver 3-1 Boca
1617/6/1934Campeonato 1934BocaBoca 4-1 River
1716/9/1934Campeonato 1934RiverRiver 0-1 Boca
184/11/1934Campeonato 1934BocaBoca 2-0 River
1921/4/1935Campeonato 1935BocaBoca 1-0 River
201/09/1935Campeonato 1935RiverRiver 1-1 Boca
2119/04/1936Copa de Honor 1936BocaBoca 2-3 River
2230/8/1936Copa Campeonato 1936RiverRiver 2-1 Boca
238/8/1937Campeonato 1937San LorenzoBoca 2-1 River
2412/12/1937Campeonato 1937San LorenzoRiver 3-2 Boca
2510/4/1938Campeonato 1938BocaBoca 1-2 River
264/9/1938Campeonato 1938MonumentalRiver 2-2 Boca
2711/2/1939Campeonato 1937(*) ​San LorenzoBoca 3-5 River
2811/6/1939Campeonato 1939MonumentalRiver 0-2 Boca
295/11/1939Campeonato 1939San LorenzoBoca 1-2 River
3030/6/1940Campeonato 1940La BomboneraBoca 3-1 River
3117/11/1940Campeonato 1940MonumentalRiver 1-1 Boca
3229/6/1941Campeonato 1941La BomboneraBoca 2-1 River
3319/10/1941Campeonato 1941MonumentalRiver 5-1 Boca
3419/6/1942Campeonato 1942MonumentalRiver 4-0 Boca
358/11/1942Campeonato 1942La BomboneraBoca 2-2 River
3616/5/1943Campeonato 1943MonumentalRiver 3-1 Boca
3726/9/1943Campeonato 1943La BomboneraBoca 2-1 River
3814/5/1944Campeonato 1944La BomboneraBoca 1-1 River
393/9/1944Campeonato 1944MonumentalRiver 0-1 Boca
4029/7/1945Campeonato 1945MonumentalRiver 1-0 Boca
4118/11/1945Campeonato 1945La BomboneraBoca 4-1 River
4230/6/1945Campeonato 1946MonumentalRiver 2-0 Boca
4327/10/1946Campeonato 1946La BomboneraBoca 2-0 River
4427/4/1947Campeonato 1947La BomboneraBoca 2-0 River
4524/8/1947Campeonato 1947MonumentalRiver 2-1 Boca
461/8/1948Campeonato 1948La BomboneraBoca 1-2 River
478/12/1948Campeonato 1948MonumentalRiver 1-1 Boca
4831/7/1949Campeonato 1949MonumentalRiver 1-0 Boca
4913/11/1949campeonato 1949La BomboneraBoca 2-0 River
5011/6/1950Campeonato 1950MonumentalRiver 1-0 Boca
5112/10/1950Campeonato 1950La BomboneraBoca 1-2 River
5215/7/1951Campeonato 1951MonumentalRiver 1-0 Boca
531/11/1951Campeonato 1951La BomboneraBoca 0-3 River
548/6/1952Campeonato 1952La BomboneraBoca 2-1 River
558/11/1952Campeonato 1952MonumentalRiver 3-1 Boca
5619/7/1953Campeonato 1953MonumentalRiver 2-3 Boca
571/11/1953Campeonato 1953La BomboneraBoca 1-0 River
5818/7/1954Campeonato 1954La BomboneraBoca 0-1 River
5931/10/1954Campeonato 1954MonumentalRiver 3-0 Boca
6017/8/1955Campeonato 1955RacingRiver 0-4 Boca
618/12/1955Campeonato 1955La BomboneraBoca 1-2 River
6222/4/1956Campeonato 1956MonumentalRiver 2-1 Boca
639/9/1956Campeonato 1956La BomboneraBoca 2-1 River
6421/7/1957Campeonato 1957La BomboneraBoca 2-2 River
6524/11/1957Campeonato 1957MonumentalRiver 5-3 Boca
6628/11/1958Campeonato 1958MonumentalRiver 2-2 Boca
6720/12/1958Campeonato 1958HuracánBoca 2-2 River
6819/5/1959Campeonato 1959La BomboneraBoca 5-1 River
696/9/1959Campeonato 1959MonumentalRiver 2-3 Boca
7017/4/1960Campeonato 1960MonumentalRiver 1-1 Boca
7111/9/1960Campeonato 1960La BomboneraBoca 3-1 River
726/8/1961Campeonato 1961MonumentalRiver 2-2 Boca
7312/11/1961Campeonato 1961La BomboneraBoca 3-1 River
7426/8/1962Campeonato 1962MonumentalRiver 3-1 Boca
759/12/1962Campeonato 1962La BomboneraBoca 1-0 River
7628/7/1963Campeonato 1963La BomboneraBoca 2-0 River
7717/11/1963Campeonato 1963MonumentalRiver 0-1 Boca
7816/8/1964Campeonato 1964MonumentalRiver 0-0 Boca
7929/11/1964Campeonato 1964La BomboneraBoca 1-1 River
804/7/1965Campeonato 1965MonumentalRiver 1-2 Boca
818/12/1965Campeonato 1965La BomboneraBoca 2-1 River
823/4/1966Campeonato 1966La BomboneraBoca 1-3 River
8319/8/1966Campeonato 1966MonumentalRiver 2-0 Boca
8423/4/1967Metropolitano 1967La BomboneraBoca 0-0 River
858/7/1967Metropolitano 1967MonumentalRiver 1-0 Boca
8626/11/1967Nacional 1967MonumentalRiver 0-1 Boca
877/4/1968Metropolitano 1968La BomboneraBoca 1-1 River
8823/6/1968Metropolitano 1968MonumentalRiver 0-0 Boca
8927/10/1968Nacional 1968La BomboneraBoca 3-1 River
902/3/1969Metropolitano 1969La BomboneraBoca 1-1 River
914/5/1969Metropolitano 1969MonumentalRiver 2-0 Boca
923/7/1969Semi Metropolitano 1969RacingBoca 0-0 River
9314/12/1969Nacional 1969MonumentalRiver 2-2 Boca
9414/6/1970Metropolitano 1970La BomboneraBoca 1-0 River
9527/9/1970Nacional 1970MonumentalRiver 2-1 Boca
9614/11/1970Nacional 1970La BomboneraBoca 0-0 River
9710/3/1971Metropolitano 1971RacingBoca 1-2 River
9810/6/1971Metropolitano 1971RacingRiver 3-3 Boca
9927/11/1971Nacional 1971RacingBoca 1-3 River
10012/3/1972Metropolitano 1972MonumentalRiver 0-4 Boca
10118/6/1972Metropolitano 1972La BomboneraBoca 2-2 River
10215/10/1972Nacional 1972Vélez SarsfieldBoca 4-5 River
10313/12/1972Metropolitano 1972Vélez SarsfieldRiver 3-2 Boca
1044/3/1973Metropolitano 1973MonumentalRiver 2-1 Boca
10527/6/1973Metropolitano 1973La BomboneraBoca 5-2 River
10611/11/1973Nacional 1973Vélez SarsfieldRiver 1-0 Boca
10721/2/1974Metropolitano 1974La BomboneraBoca 5-2 River
10831/3/1974Metropolitano 1974MonumentalRiver 3-1 Boca
10930/8/1974Nacional 1974La BomboneraBoca 1-0 River
1103/11/1974Nacional 1974MonumentalRiver 1-1 Boca
11117/4/1975Metropolitano 1975La BomboneraBoca 1-2 River
11227/7/1975Metropolitano 1975MonumentalRiver 0-1 Boca
11321/9/1975Nacional 1975La BomboneraBoca 1-2 River
11426/10/1975Nacional 1975MonumentalRiver 1-2 Boca
11518/2/1976Metropolitano 1976MonumentalRiver 0-0 Boca
11618/4/1976Metropolitano 1976La BomboneraBoca 0-1 River
11725/6/1976Metropolitano 1976HuracánBoca 1-1 River
11826/9/1976Nacional 1976La BomboneraBoca 1-1 River
11914/11/1976Nacional 1976MonumentalRiver 0-2 Boca
12022/12/1976Nacional 1976RacingBoca 1-0 River
12114/8/1977Metropolitano 1977HuracánRiver 1-1 Boca
1229/11/1977Metropolitano 1977La BomboneraBoca 1-2 River
12312/7/1978Metropolitano 1978La BomboneraBoca 1-0 River
12415/10/1978Metropolitano 1978MonumentalRiver 1-0 Boca
12523/9/1979Nacional 1979MonumentalRiver 1-1 Boca
12611/11/1979Nacional 1979La BomboneraBoca 1-1 River
1272/3/1980Metropolitano 1980La BomboneraBoca 2-5 River
12815/6/1980Metropolitano 1980MonumentalRiver 2-1 Boca
12928/9/1980Nacional 1980MonumentalRiver 2-2 Boca
1306/11/1980Nacional 1980La BomboneraBoca 1-0 River
13110/4/1981Metropolitano 1981La BomboneraBoca 3-0 River
1325/7/1981Metropolitano 1981MonumentalRiver 1-1 Boca
13327/9/1981Nacional 1981La BomboneraBoca 2-3 River
1341/11/1981Nacional 1981MonumentalRiver 2-2 Boca
1357/3/1982Nacional 1982MonumentalRiver 1-5 Boca
13625/4/1982Nacional 1982La BomboneraBoca 0-0 River
13719/9/1982Metropolitano 1982MonumentalRiver 1-1 Boca
1382/12/1982Metropolitano 1982La BomboneraBoca 0-2 River
1395/10/1983Metropolitano 1983MonumentalRiver 1-2 Boca
14019/10/1983Metropolitano 1983Vélez SarsfieldBoca 1-0 River
14124/6/1984Metropolitano 1984MonumentalBoca 1-1 River
14211/11/1984Metropolitano 1984MonumentalRiver 4-1 Boca
14327/10/1985Campeonato 1985/86MonumentalRiver 1-0 Boca
1446/4/1986Campeonato 1985/86La BomboneraBoca 0-2 River
1452/11/1986Campeonato 1986/87La BomboneraBoca 1-0 River
14613/4/1987Campeonato 1986/87MonumentalRiver 1-1 Boca
14722/11/1987Campeonato 1987/88MonumentalRiver 3-2 Boca
14830/471988Campeonato 1987/88La BomboneraBoca 2-2 River
14918/9/1988Campeonato 1988/89MonumentalRiver 0-2 Boca
1505/2/1989Campeonato 1988/89La BomboneraBoca 0-0 (3-4) River
15119/7/1989Pre Libertadores 1988/89MonumentalRiver 0-0 Boca
15224/7/1989Pre Libertadores 1988/89La BomboneraBoca 0-0 River
15327/7/1989Pre Libertadores 1988/89Vélez SarsfieldBoca 1-2 River
1546/9/1989Campeonato 1989/90La BomboneraBoca 1-0 River
1552/2/1990Campeonato 1989/90MonumentalRiver 1-1 Boca
15623/9/1990Torneo Apertura 1990/91MonumentalRiver 2-0 Boca
15731/3/1991Torneo Clausura 1990/91La BomboneraBoca 1-0 River
15810/11/1991Torneo Apertura 1991La BomboneraBoca 0-0 River
1593/5/1992Torneo Clausura 1992MonumentalRiver 2-2 Boca
16011/10/1992Torneo Apertura 1992La BomboneraBoca 1-0 River
16111/4/1993Torneo Clausura 1993MonumentalRiver 0-2 Boca
16217/10/1993Torneo Apertura 1993MonumentalRiver 0-1 Boca
16330/4/1994Torneo Clausura 1994La BomboneraBoca 0-2 River
16411/12/1994Torneo Apertura 1994La BomboneraBoca 0-3 River
16518/6/1995Torneo Clausura 1995MonumentalRiver 2-4 Boca
16626/11/1995Torneo Apertura 1995MonumentalRiver 0-0 Boca
16714/7/1996Torneo Clausura 1996La BomboneraBoca 4-1 River
16829/9/1996Torneo Apertura 1996La BomboneraBoca 3-2 River
16923/3/1997Torneo Clausura 1997MonumentalRiver 3-3 Boca
17025/101997Torneo Apertura 1997MonumentalRiver 1-2 Boca
17111/4/1998Torneo Clausura 1998La BomboneraBoca 3-2 River
17225/10/1998Torneo Apertura 1998MonumentalRiver 0-0 Boca
1739/5/1999Torneo Clausura 1999La BomboneraBoca 2-1 River
17417/10/1999Torneo Apertura 1999MonumentalRiver 2-0 Boca
17514/5/2000Torneo Clausura 2000La BomboneraBoca 1-1 River
17615/10/2000Torneo Apertura 2000MonumentalRiver 1-1 Boca
1778/4/2001Torneo Clausura 2001La BomboneraBoca 3-0 River
17816/9/2001Torneo Apertura 2001MonumentalRiver 1-1 Boca
17910/3/2002Torneo Clausura 2002La BomboneraBoca 0-3 River
18027/102002Torneo Apertura 2002MonumentalRiver 1-2 Boca
1811/6/2003Torneo Clausura 2003La BomboneraBoca 2-2 River
1829/11/2003Torneo Apertura 2003MonumentalRiver 0-2 Boca
18316/5/2004Torneo Clausura 2004La BomboneraBoca 0-1 River
1847/11/2004Torneo Apertura 2004MonumentalRiver 2-0 Boca
18522/5/2005Torneo Clausura 2005La BomboneraBoca 2-1 River
18616/10/2005Torneo Apertura 2005MonumentalRiver 0-0 Boca
18726/3/2006Torneo Clausura 2006La BomboneraBoca 1-1 River
1888/10/2006Torneo Apertura 2006MonumentalRiver 3-1 Boca
18915/4/2007Torneo Clausura 2007La BomboneraBoca 1-1 River
1907/10/2007Torneo Apertura 2007MonumentalRiver 2-0 Boca
1914/5/2008Torneo Clausura 2008La BomboneraBoca 1-0 River
19219/10/2008Torneo Apertura 2008MonumentalRiver 0-1 Boca
19319/4/2009Torneo Clausura 2009La BomboneraBoca 1-1 River
19425/10/2009Torneo Apertura 2009MonumentalRiver 1-1 Boca
19525/3/2010Torneo Clausura 2010La BomboneraBoca 2-0 River
19616/11/2010Torneo Apertura 2010MonumentalRiver 1-0 Boca
19715/5/2011Torneo Clausura 2011La BomboneraBoca 2-0 River
19828/10/2012Torneo Inicial 2012MonumentalRiver 2-2 Boca
1995/5/2013Torneo Final 2013La BomboneraBoca 1-1 River
2006/10/2013Torneo Inicial 2013MonumentalRiver 0-1 Boca
20130/3/2014Torneo Final 2014La BomboneraBoca 1-2 River
2025/10/2014Torneo Transición 2014MonumentalRiver 1-1 Boca
2033/5/2015Campeonato 2015La BomboneraBoca 2-0 River
20413/9/2015Campeonato 2015MonumentalRiver 0-1 Boca
2056/6/2016Campeonato 2016MonumentalRiver 0-0 Boca
20624/4/2016Campeonato 2016La BomboneraBoca 0-0 River
20711/11/2016Campeonato 2016/17MonumentalRiver 2-4 Boca
20814/5/2017Campeonato 2016/17La BomboneraBoca 1-3 River
2095/11/2017Superliga 2017/18MonumentalRiver 1-2 Boca
21023/9/2018Superliga 2018/19La BomboneraBoca 0-2 River
2111/9/2019Superliga 2019/20MonumentalRiver 0-0 Boca
2123/10/2021Liga Profesional 2021MonumentalRiver 2-1 Boca
21311/9/2022Liga Profesional 2022La BomboneraBoca 1-0 River
2147/5/2023Liga Profesional 2023MonumentalRiver 1-0 Boca
21521/9/2024Liga Profesional 2024La BomboneraBoca 0-1 River
21627/4/2025Torneo Apertura 2025MonumentalRiver 2-1 Boca
2179/11/2025Torneo Clausura 2025La BomboneraBoca 2-0 River
21819/4/2026Torneo Apertura 2026MonumentalRiver 0-1 Boca

Fuente: ESPN

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