Patentamiento de motos en Bahía subió en agosto por tercer mes seguido

El patentamiento de motos en Bahía Blanca subió 13% en agosto en comparación con julio y encadenó su tercer mes consecutivo de crecimiento, de acuerdo con los datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

En total, durante el octavo mes del año se inscribieron 537 unidades nuevas, frente a las 475 registradas en julio. De esta manera, entre enero y agosto se acumulan 3.982 patentamientos en la ciudad.

Al comparar con agosto de 2025, cuando se habían registrado 506 unidades, el patentamiento de motos mostró un incremento interanual del 6%.

En cuanto los acumulados, hasta agosto de este año en la ciudad se han patentado 3.385 motos, un crecimiento del 36,5% en comparación con el mismo lapso de 2025.

Por otro lado, durante agosto se realizaron 421 transferencias de motos, un 3% más que las 407 registradas en julio. En la comparación interanual, en cambio, se produjo una baja del 9%, ya que en agosto de 2025 se habían contabilizado 464 operaciones.

En lo que va del año se efectuaron 3.385 transferencias de moto en Bahía Blanca. La serie oficial arroja un aumento del 16% respecto de las 2.913 contabilizadas entre enero y agosto de 2025.