Dibu Martínez reveló que jugó el Mundial con un dedo fracturado: "Me va a quedar así de por vida"

Emiliano "Dibu" Martínez sorprendió al revelar que disputó el Mundial 2026 con una fractura en un dedo de la mano derecha que le impedía cerrarla completamente. El arquero de la Selección Argentina decidió no operarse para poder participar de la competencia y ahora convive con una secuela que, según contó, será permanente.

La lesión se produjo durante la entrada en calor de la final de la Europa League, poco antes del inicio de la Copa del Mundo que se disputó en Estados Unidos. Los médicos le recomendaron someterse a una intervención quirúrgica, pero el futbolista prefirió continuar con su recuperación sin pasar por el quirófano.

La decisión le permitió integrar el plantel argentino que llegó hasta la final del certamen, aunque debió atravesar una preparación particular debido a las limitaciones físicas que le provocaba la fractura.

Durante varios entrenamientos, Martínez trabajó con la mano derecha inmovilizada e incluso tuvo dificultades para colocarse el guante, una situación especialmente compleja para un arquero.

Pese a esas condiciones, logró recuperarse lo suficiente para disputar el torneo y convertirse en una de las figuras del equipo que terminó cayendo ante España en la definición por el título.

Ahora, varios meses después de aquella lesión, el actual arquero del Chelsea mostró las consecuencias de haber postergado la operación.

En la previa de una entrevista con Los Edul, Martínez exhibió cómo quedó su dedo anular derecho y demostró que todavía no puede cerrar completamente la mano.

"Me va a quedar así de por vida", aseguró el futbolista, al referirse a la secuela que le dejó la fractura.

La revelación permitió conocer una de las dificultades físicas que atravesó durante su participación mundialista, mientras la Selección Argentina buscaba conquistar su segundo título consecutivo después de la consagración en Qatar 2022.

A pesar de no haber podido repetir aquella conquista, Martínez volvió a ocupar un lugar destacado en el equipo nacional, aunque esta vez su participación también estuvo marcada por una lesión cuyas consecuencias, según sus propias palabras, lo acompañarán durante el resto de su vida.

Así atajó Dibu Martínez durante el Mundial. Con un dedo fracturado.

A las 12 (ARG) sale un vlog con él en mi canal de YouTube.

El tercer capítulo de Los Edul.

Va a hablar por primera vez del Mundial y todo lo que tuvo que hacer.

Gracias a todos los que están siguiendo la segunda… pic.twitter.com/OP0foW63FD — Gastón Edul (@gastonedul) October 30, 2026

Con información de TyC