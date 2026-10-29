Murió a los 86 años Patrick Stewart, recordado actor de "X-Men" y "Star Trek"

La muerte de Patrick Stewart generó conmoción entre los fanáticos de Star Trek y X-Men. A través de un emotivo comunicado publicado en las redes sociales del actor británico, sus seres queridos anunciaron que falleció el miércoles 28 de octubre en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny Ozell.

Según explicaron en el mensaje, el artista atravesó un breve período de enfermedad, durante el cual padeció Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Sir Patrick Stewart, ocurrido ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny, después de un breve y conmovedor proceso marcado por la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, expresaron.

El emotivo mensaje con el que anunciaron la muerte de Patrick Stewart

En la publicación también describieron cómo fueron los últimos momentos del actor, rodeado del afecto de sus familiares y amigos.

“Estuvo contenido en el cálido abrazo de su familia y sus amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa clase de emoción profunda que solo él podía inspirar después de toda una vida de entrega a los demás”, expresaron.

Y agregaron: “Siempre atesoraremos la serenidad y la paz reflejadas en su cara, un recuerdo perdurable de su gracia inquebrantable”.

El mensaje también repasó los orígenes del artista y su extensa trayectoria profesional, que comenzó en el teatro y lo llevó a convertirse en una de las figuras más reconocidas de Hollywood.

“Nacido en Mirfield, en West Riding de Yorkshire, pasó de la Royal Shakespeare Company a una carrera igualmente aclamada que abarcó seis décadas en Broadway, el cine y la televisión”, recordaron.

Además, destacaron su talento y la huella que dejó en la industria del entretenimiento: “Su voz profunda y resonante y su talento singular quedarán para siempre asociados con interpretaciones inolvidables en todos los géneros. Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los rincones más lejanos del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más emblemática de la ciencia ficción, a bordo de la nave estelar Enterprise”.

Fuente: TN