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Humedad en las paredes: qué hacer cuando las manchas vuelven a aparecer
Las marcas pueden irse luego de la limpieza, pero regresan si no se soluciona el problema de fondo. Cómo identificar las causas y evitar que se repitan.
Las manchas de humedad en las paredes son uno de los problemas más frecuentes en las viviendas, especialmente en baños, cocinas y habitaciones con poca ventilación. Aunque una limpieza superficial puede mejorar su aspecto, las marcas suelen reaparecer cuando no se elimina la causa que las provoca.
Según explicó Canal 26, antes de intentar quitar las manchas es importante identificar el origen de la humedad, ya que no todos los casos requieren el mismo tratamiento.
Entre las causas más habituales se encuentran la condensación del vapor de agua, las filtraciones provenientes de techos o cañerías y la humedad ascendente, que aparece cuando el agua del suelo penetra en los materiales de construcción.
Una de las primeras señales de alerta es la presencia de pintura descascarada, superficies húmedas al tacto o manchas oscuras y verdosas, que pueden indicar la aparición de moho.
Para limpiar pequeñas marcas superficiales, siempre que el revestimiento lo permita, se recomienda utilizar un paño suave apenas humedecido con agua y detergente neutro. Luego, es necesario retirar los restos y dejar secar completamente la superficie.
Es importante evitar el exceso de agua, porque puede agravar el deterioro de la pared.
Cuando hay moho, las recomendaciones son más específicas. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) aconseja retirar el moho de las superficies duras con agua y detergente, y secarlas por completo. También advierte que algunos materiales porosos pueden requerir tratamientos especiales.
Durante la limpieza se deben utilizar elementos de protección adecuados. Si la superficie afectada es extensa, el problema reaparece constantemente o existen daños importantes por filtraciones, conviene recurrir a un profesional.
Para prevenir nuevas manchas, los especialistas recomiendan ventilar diariamente los ambientes, especialmente después de ducharse, cocinar o secar ropa dentro de la vivienda.
También resulta útil instalar extractores en baños y cocinas, separar los muebles de las paredes frías para favorecer la circulación del aire y utilizar deshumidificadores cuando existe un exceso persistente de humedad ambiental.
En los casos de filtraciones, es indispensable reparar las cañerías, techos o paredes exteriores afectadas antes de realizar trabajos de pintura o revestimiento.
Pintar sobre una pared húmeda o con moho no resuelve el problema. Por el contrario, puede provocar que las manchas vuelvan a aparecer y que el nuevo revestimiento se deteriore rápidamente.
La clave está en identificar de dónde proviene el agua, solucionar esa causa y garantizar que la pared esté completamente seca antes de realizar cualquier reparación estética.
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