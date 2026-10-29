Femicidio de la docente en Corrientes: qué reveló la autopsia del cuerpo

La autopsia al cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años encontrada muerta en el paraje El Malezal, en Corrientes, confirmó que fue víctima de un ataque de extrema violencia.

El estudio realizado en el Instituto Médico Forense determinó que presentaba múltiples heridas punzocortantes y cortantes en la cara, el cuello y el abdomen. Algunas de las lesiones fueron provocadas mientras todavía estaba con vida. Los especialistas también detectaron signos defensivos y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda.

El avanzado estado de descomposición impidió establecer si Godoy sufrió una agresión sexual. Sin embargo, los investigadores continuarán con estudios complementarios para buscar marcadores biológicos y material genético que permitan identificar o vincular a los responsables.

Los restos de la maestra fueron encontrados el miércoles 28 de octubre, semisumergidos en un viejo potrero situado a unos 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde trabajaba como directora suplente. A pocos metros, la Policía halló un bolso azul con varias de sus pertenencias, incluido su teléfono celular.

Godoy había sido vista por última vez el 7 de octubre y su desaparición fue denunciada ocho días después por sus hijos. Desde entonces se desplegaron rastrillajes en zonas rurales, bañados y sectores de vegetación densa hasta que finalmente se produjo el hallazgo.

La investigación está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, quienes manejan como principal hipótesis un femicidio.

Por el caso permanecen detenidas cinco personas. Ireneo Felipe Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están acusados como coautores de femicidio. Rosa Leguizamón está imputada como coautora de homicidio simple, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón enfrenta una acusación por falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva.

El asesinato provocó una fuerte conmoción en Esquina. Cientos de vecinos marcharon para reclamar justicia y CTERA convocó a un paro nacional docente para este jueves 29 de octubre.

Con información de Infobae