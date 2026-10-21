Aumentan las jubilaciones en noviembre: cuánto pagará ANSES y cuándo se cobra

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un nuevo aumento en noviembre de 2026, en línea con la inflación de septiembre informada por el INDEC.

La actualización será de aproximadamente el 1,93%, porcentaje que surge de aplicar la fórmula de movilidad vigente, que establece incrementos mensuales de acuerdo con la variación de los precios registrada dos meses antes.

Según informó Radio Mitre, el aumento llevará la jubilación mínima a más de $444.000. Con la continuidad del bono extraordinario de $70.000, el ingreso total de quienes perciben el haber más bajo superaría los $514.000.

Sin embargo, los importes definitivos todavía deberán confirmarse mediante la normativa correspondiente. Además, el refuerzo previsional de noviembre requiere su propia confirmación oficial, ya que los decretos anteriores establecieron su pago para meses específicos.

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre

Con el ajuste previsto, los principales haberes de ANSES tendrán los siguientes valores estimados:

Jubilación mínima: $444.158,45. Con bono de $70.000, alcanzaría los $514.158,45.

$444.158,45. Con bono de $70.000, alcanzaría los $514.158,45. Jubilación máxima: $2.988.765,84.

$2.988.765,84. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,76. Con bono, llegaría a $425.326,76.

$355.326,76. Con bono, llegaría a $425.326,76. Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $310.910,91. Con el refuerzo, totalizarían $380.910,91.

Los montos están sujetos a la oficialización de los nuevos haberes y a la confirmación del bono. El adicional se paga completo a quienes cobran la mínima y, de mantenerse las condiciones habituales, de forma proporcional a quienes perciben ingresos superiores, hasta alcanzar el límite establecido.

Cabe recordar que el bono permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024, por lo que no recibe los aumentos mensuales que se aplican a las jubilaciones.

Cuándo cobran los jubilados en noviembre

ANSES ya tiene establecido el calendario de pagos de noviembre mediante la Resolución 349/2025, que organiza las acreditaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Jubilados y pensionados del primer intervalo de pago:

DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre.

DNI terminado en 1: martes 10.

DNI terminado en 2: miércoles 11.

DNI terminado en 3: jueves 12.

DNI terminado en 4: viernes 13.

DNI terminado en 5: lunes 16.

DNI terminado en 6: martes 17.

DNI terminado en 7: miércoles 18.

DNI terminado en 8: jueves 19.

DNI terminado en 9: viernes 20.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al primer intervalo:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas comenzarán a pagarse el lunes 9 de noviembre para los documentos terminados en 0 y 1. El cronograma continuará el martes 10 para las terminaciones 2 y 3, el miércoles 11 para 4 y 5, el jueves 12 para 6 y 7 y finalizará el viernes 13 para 8 y 9.

El incremento se incorporará automáticamente a las liquidaciones, por lo que los beneficiarios no deberán realizar ningún trámite para acceder a la actualización de sus haberes.