Empleo formal perdió en un año 155 mil puestos: sector privado acumula 14 meses de caída

El empleo asalariado registrado en la Argentina continúa mostrando señales de deterioro. Entre julio de 2025 y el mismo mes de 2026 se perdieron 155.000 puestos de trabajo, una caída interanual del 1,5%, mientras que el sector privado acumuló 14 meses consecutivos de retroceso.

Los datos surgen del último informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, cuyos resultados fueron difundidos por Crónica.

El relevamiento señala que durante julio, último mes con información disponible, desaparecieron otros 9.100 empleos formales respecto de junio. De esta manera, el número de asalariados registrados se ubicó en 9,93 millones, lo que representa una reducción acumulada de 370.000 trabajadores desde noviembre de 2023.

La situación es particularmente preocupante en las empresas privadas, donde se eliminaron 12.700 puestos durante julio, equivalente a una disminución mensual del 0,2%. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, este segmento perdió 266.000 empleos, un retroceso del 4,2% que llevó la cantidad de trabajadores a niveles similares a los de mayo de 2014.

Entre las actividades más afectadas aparecen el comercio, con 3.800 puestos menos en julio, y la industria, que perdió otros 2.800. La construcción también registró una contracción de 2.200 trabajadores, equivalente al 0,6% de su dotación, mientras que transporte, hotelería, gastronomía e intermediación financiera mostraron resultados negativos.

El deterioro se extendió a buena parte del territorio nacional. El empleo privado disminuyó en 17 provincias, aumentó en seis y permaneció estable en una. Buenos Aires concentró el 66% de la pérdida total del mes, con aproximadamente 8.000 trabajadores menos.

Otro de los aspectos destacados por los investigadores es la diferencia entre la evolución de la economía y la generación de trabajo. Mientras que la actividad económica se ubicó en julio un 2,2% por encima del nivel de noviembre de 2023, la cantidad de asalariados privados registrados cayó más del 4% durante el mismo período.

El panorama también resulta desfavorable en materia de ingresos. El Salario Mínimo, Vital y Móvil acumuló una pérdida del 40,8% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023 y, en septiembre de este año, se ubicó en su nivel real más bajo desde junio de 2003.

Así, el informe refleja que la evolución de la actividad económica todavía no se traduce en una recuperación sostenida del trabajo registrado, mientras que la persistencia de las caídas en sectores como la industria y el comercio profundiza las dificultades del mercado laboral argentino.