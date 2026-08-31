Tarifas eléctricas: el ajuste al que hay que prestar atención los próximos tres meses

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó una actualización de los cuadros tarifarios del servicio eléctrico para las distribuidoras entre ellas EDES, que presta el servicio en Bahía Blanca y que pone en vigencia el cambio de tope de consumo por estacionalidad.

De acuerdo con las tablas oficiales publicadas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) en el Boletín Oficial, los hogares beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) tendrán un incremento de alrededor del 1,4% en la suma del cargo fijo y el consumo de energía, sin considerar impuestos, tasas y otros conceptos que integran la factura final.

La gran diferencia de las tarifas para septiembre es la aplicación de la reducción a 150 kWh mensuales que responde a la estacionalidad fijada por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este esquema, implementado para alinear las tarifas con las directrices nacionales, estableció topes de consumo subsidiado diferenciados según la época del año para los usuarios residenciales que requieren asistencia del Estado.

Así, los meses de alto consumo (tope de 300 kWh) son enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, porque durante el verano y el invierno se asume un mayor uso de electricidad para refrigeración y calefacción.

Mientras para los meses de clima templado (tope de 150 kWh): marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, al ser meses de otoño y primavera, el Estado reduce a la mitad el bloque subsidiado.

Al entrar en vigencia el cuadro tarifario de septiembre, el sistema activa automáticamente el tope estacional más bajo. Esto implica que, para los usuarios alcanzados por el beneficio, los primeros 150 kWh mantienen el precio diferencial, pero cualquier consumo por encima de esa marca se facturará a tarifa plena, equiparándose al costo que paga el segmento sin subsidios.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires habilitó una calculadora en línea para estimar cuánto será el pago estimado de las próximas facturas. Por ejemplo, un consumo residencial de 200 kWh tendrá una boleta aproximada en septiembre de $47.200 sin impuestos.

En el caso de Bahía Blanca, todavía está vigente el descuento por Zona Fría, que no se muestra en el simulador de la Provincia.