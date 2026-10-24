IOSFA cortó prestaciones: "Si no me hago diálisis, en 15 días detono"

La situación de la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) genera preocupación entre los pacientes de Punta Alta, luego de que el centro nefrológico de la ciudad anunciara su cierre por problemas económicos vinculados a la falta de pagos.

En diálogo con el programa Modo Sábado, de La Brújula 24, Myriam, una paciente de 58 años que lleva más de 16 años realizándose diálisis, relató las dificultades que enfrenta ante esta situación y advirtió sobre las consecuencias de interrumpir el procedimiento.

"Si yo dejo de hacer diálisis, me quedo en mi casa y fácilmente en 15 días detono. Me puedo ir de este mundo", expresó al explicar que sus riñones no funcionan correctamente y que depende del tratamiento para vivir.

La mujer detalló que debe asistir al centro médico tres veces por semana y permanecer conectada a una máquina durante cuatro horas en cada sesión. Según explicó, el procedimiento reemplaza la función de sus riñones y no puede suspenderse.

El conflicto comenzó cuando el centro nefrológico comunicó que dejaría de funcionar debido a las dificultades para afrontar sus costos operativos. Según relató Myriam, la obra social mantiene deudas con la institución y no se llegó a un acuerdo para garantizar la continuidad de las prestaciones en ese establecimiento.

Myriam contó que recibió la noticia mientras estaba realizando su tratamiento y que la situación le provocó una descompensación. "Se olvidaron de nosotros como personas, que tenemos mil problemas. Porque no pagan, pero primero está la salud", manifestó.

Uno de los principales inconvenientes será el traslado hasta Bahía Blanca. La paciente explicó que, si bien la obra social habitualmente cubre esos viajes, les advirtieron que inicialmente podrían tener que afrontar los gastos por sus propios medios.

"¿Ustedes se pusieron a pensar si estamos en condiciones de solventar la ida y la vuelta tres veces por semana a Bahía?", cuestionó.

Además, recordó que durante sus primeros años de tratamiento debía viajar a Bahía Blanca y que algunos pacientes sufrían descompensaciones durante el recorrido. También señaló que entre los afectados hay adultos mayores que presentan dificultades para movilizarse después de cada sesión.

La situación también representa un desafío para los centros médicos bahienses, que deberán reorganizar sus turnos para incorporar a los nuevos pacientes sin interrumpir la atención de quienes ya reciben tratamiento.

Por último, Myriam cuestionó el funcionamiento de la obra social y aseguró que los problemas de cobertura no se limitan a los tratamientos de diálisis, sino que también afectan a personas que necesitan medicamentos y otras prestaciones médicas.

"Con la salud no se puede jugar", concluyó la mujer, quien pidió respuestas para garantizar la continuidad de los tratamientos de todos los pacientes afectados.