Amina Helmi: de una clase en Bahía Blanca a reconstruir la historia de la Vía Láctea

Una clase de séptimo grado y un experimento con naranjas para representar el sistema solar marcaron el comienzo de la vocación de Amina Helmi. La astrónoma bahiense, reconocida con el premio Kavli por sus investigaciones sobre la formación de la Vía Láctea, recordó ese momento durante una entrevista con La Brújula 24, en la que también explicó cómo las estrellas permiten reconstruir el pasado de nuestra galaxia.

En Nunca es Tarde, la investigadora destacó el papel de una maestra de la Escuela Normal. Tenía 12 años cuando una explicación sobre por qué siempre vemos la misma cara de la Luna despertó una inquietud que después se convertiría en su profesión.

“Hicimos un pequeño experimento con naranjas y tratamos de simular el sistema solar, y cuando entendí me pareció fantástico el hecho de entender algo que ocurre en el espacio tan lejos, y sin embargo lo podemos hacer con nuestra mente. Creo que para mí ese fue un momento de eureka. Tenía 12 años en aquel momento, y eso resalta muchísimo la importancia de los docentes, eso me inspiró”, recordó.

La lectura de Contacto, de Carl Sagan, terminó de orientar su decisión. La historia de una científica que utiliza herramientas matemáticas para investigar señales del universo reunió dos intereses que ya la acompañaban: la astronomía y la matemática.

“A mí me fascina el hecho de que con nuestra mente, con nuestro cerebro podemos entender algo súper complejo como es el universo. La combinación que te ofrece la astronomía de los cielos hermosos, y los métodos matemáticos, de la física, es excepcional y es lo que me llevó a decidirme definitivamente por la carrera de astronomía”, explicó.

Su formación la llevó a La Plata y luego a los Países Bajos, donde realizó el doctorado. Según relató, regresó a la Argentina a mediados de 2000, pero volvió a emigrar unos seis meses después, en un contexto de crisis económica. Trabajó durante un año y medio en un instituto Max Planck, en Múnich, y posteriormente se instaló nuevamente en territorio neerlandés.

Aunque desarrolló buena parte de su trayectoria en el exterior, mantiene sus vínculos con Bahía Blanca. Sobre la reciente declaración como ciudadana ilustre, destacó la posibilidad de compartir el reconocimiento con personas cercanas: “Fue muy emotivo, realmente me llegó al corazón”.

El premio Kavli reconoció sus aportes a la arqueología galáctica, una disciplina que busca reconstruir la historia de las galaxias a partir de las propiedades actuales de sus estrellas. Helmi explicó que algunas son tan antiguas que funcionan como testimonios de los procesos que dieron forma a la Vía Láctea.

“Son como fósiles si se quiere, que vivieron esa historia de formación de la Vía Láctea, y lo que usamos de las estrellas es cómo se mueven, su composición química, que es una especie de ADN que te dice en qué ambiente se formaron, y en base a esa información podés reconstruir la historia”, detalló.

Sus investigaciones combinaron modelos teóricos y observaciones para encontrar evidencias de que la Vía Láctea creció mediante fusiones con galaxias más pequeñas. Entre los resultados que destacó aparece la identificación de una gran fusión ocurrida hace unos 10.000 millones de años, mucho antes del nacimiento del Sol.

“Explicamos no solo que hubo fusiones sino que también explicamos por qué la Vía Láctea se ve como se ve en este momento”, resumió.

Los descubrimientos de la astrónoma bahiense hacen que le de nombre a las Corrientes de Helmi, un grupo de estrellas de la Vía Láctea que constituyen los restos de una galaxia enana devorada por la nuestra hace miles de millones de años.

Al describir su trabajo cotidiano, Helmi señaló que pasa más tiempo frente a una computadora que observando el cielo. La programación, el análisis de grandes volúmenes de datos y la resolución de ecuaciones se combinan con la docencia y la dirección de estudiantes.