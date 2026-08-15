Estudiantes aplastó a Gimnasia y se quedó con el clásico platense

Estudiantes se quedó con una nueva edición del clásico platense al golear 4-0 a Gimnasia en el estadio UNO, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. Eros Mancuso, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Alexis Castro marcaron los goles del equipo dirigido por Eduardo Domínguez, mientras que Alexis Steimbach y Germán Conti fueron expulsados en el Lobo.

El encuentro comenzó parejo y con Gimnasia mostrando buenos pasajes de juego. El conjunto visitante logró manejar la pelota y tuvo una de las ocasiones más claras a través de Auzmendi, pero Fernando Muslera respondió con una gran atajada para evitar la apertura del marcador.

La historia cambió a partir de los 20 minutos. Steimbach fue con una dura infracción sobre Tobio Burgos y, tras la revisión del VAR, el árbitro Yael Falcón Pérez decidió expulsarlo. Con un futbolista más, Estudiantes tomó el control del partido y empezó a inclinar la cancha.

A los 43 minutos llegó el primer gol. Tobio Burgos desbordó y Mancuso conectó una volea que se desvió en Nacho Fernández y descolocó al arquero Nelson Insfrán. La ventaja le permitió al Pincha irse al descanso en una posición favorable.

En el complemento, Gimnasia sufrió otro golpe. Conti recibió dos amarillas en apenas tres minutos y dejó a su equipo con nueve jugadores a los 53. Estudiantes aprovechó la superioridad numérica y fue contundente.

Palacios amplió la diferencia a los 60 con una buena definición. Diez minutos más tarde, Tobio Burgos convirtió el tercero y coronó una actuación decisiva. A los 84, Castro selló el 4-0 con una mediavuelta de zurda.

La goleada le permitió a Estudiantes cortar una racha de dos derrotas consecutivas y llegar a seis puntos en la Zona A. Además, prolongó una estadística favorable en el clásico: no pierde como local frente a Gimnasia desde hace 23 años. Bajo la lluvia, el Pincha aprovechó cada ventaja y terminó celebrando una victoria contundente ante su máximo rival, en una tarde que quedará marcada por la eficacia local.

En la próxima fecha, el Pincha visitará a Sarmiento, mientras que el Lobo recibirá a Gimnasia de Mendoza.

Con información de ESPN