Pehuen Co: invierten más de $60 millones en mejoras para la Plaza Carrasco y la sala médica

El intendente del partido de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, anunció nuevas inversiones y avances en obras de infraestructura para Pehuen Co, que incluyen la incorporación de juegos y mobiliario urbano en la plaza Carrasco, la ampliación de la sala médica y la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM).

A través de sus redes sociales, el jefe comunal informó que se están incorporando nuevos juegos y equipamiento en la plaza Carrasco, con una inversión aproximada de 46 millones de pesos, mediante un convenio con la Fundación Banco Provincia.

Los trabajos apuntan a mejorar las instalaciones del espacio público y ofrecer nuevas alternativas recreativas para los vecinos y visitantes de la localidad balnearia.

Por otra parte, Aristimuño destacó que la construcción del SUM municipal alcanzó cerca del 80% de avance. El edificio estará destinado al desarrollo de talleres, encuentros y actividades comunitarias.

"Cada vez falta menos para que la comunidad cuente con un nuevo espacio para talleres, encuentros y actividades", expresó el intendente.

En materia sanitaria, también confirmó que se encuentra en marcha la ampliación de la sala médica de Pehuen Co, con una inversión de 16 millones de pesos.

Según explicó, la intervención permitirá disponer de una mayor superficie para la atención de los pacientes y mejorar las condiciones de funcionamiento del establecimiento.

"Una obra que nos llena de alegría porque permitirá contar con más espacio para atender a nuestros vecinos y seguir fortaleciendo la salud de nuestra comunidad", manifestó.

De esta manera, las inversiones anunciadas para la plaza Carrasco y la sala médica suman aproximadamente 62 millones de pesos, mientras continúa la ejecución del SUM, cuya fecha de finalización todavía no fue precisada.