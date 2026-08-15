Reconocen en Punta Alta a perros que ayudaron en el rescate tras el sismo en Venezuela

Los perros de guerra de la Base Naval Puerto Belgrano que participaron de las tareas de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron a Venezuela recibieron un reconocimiento en Punta Alta por su intervención en la misión humanitaria desplegada por las Fuerzas Armadas argentinas.

La ceremonia se realizó este viernes frente al edificio de la Municipalidad de Coronel Rosales, en Rivadavia al 500, y fue encabezada por el intendente Rodrigo Aristimuño. También fueron distinguidos integrantes de la Brigada de Ingenieros Anfibios de la Infantería de Marina que formaron parte del operativo.

La Armada Argentina había enviado a Venezuela una sección de 24 hombres y mujeres de la Brigada Anfibia, además de cuatro binomios K9 de la Agrupación Perros de Guerra del Batallón de Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano, especializados en la búsqueda de personas en estructuras colapsadas.

Los equipos estuvieron conformados por el agente civil Cristian Girotti junto a Bart, el cabo segundo Sandro Ezequiel Velázquez con Brooklyn, el cabo segundo Alberto Ibarra con Frida y la marinero primero Nancy Bravo con Gino.

Durante el acto en Punta Alta hubo una distinción especial para Bart y su guía Cristian Girotti, luego del trabajo que permitió orientar el rescate de dos menores que permanecían atrapados bajo una estructura derrumbada.

Según informó oficialmente la Armada, Bart ingresó por un túnel abierto entre los escombros y realizó una marcación positiva al detectar la presencia de personas. Esa señal permitió que los rescatistas concentraran las tareas de excavación en el sector y posteriormente encontraran con vida a los dos menores.

“Haber encontrado a esos chicos fue una alegría enorme porque habíamos hecho búsquedas en otras zonas y no habíamos encontrado nada”, contó Girotti tras recibir la distinción. El adiestrador explicó que el perro avanzó unos diez metros dentro del túnel antes de detectar el olor y comenzar a ladrar para señalar el lugar.

La misión argentina fue desplegada luego de los sismos que afectaron especialmente a Caracas y La Guaira y reunió medios de las tres Fuerzas Armadas. Además de los equipos de búsqueda y rescate, el país envió plantas potabilizadoras, puestos sanitarios, equipamiento médico, alimentos, carpas, grupos electrógenos y elementos de comunicación.

La Agrupación Perros de Guerra de Puerto Belgrano fue creada en 1965 y cuenta con más de seis décadas de experiencia. Actualmente sus animales son preparados, entre otras tareas, para búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, detección de explosivos, narcóticos y restos humanos.