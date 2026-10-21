Subsidios de luz y gas en Bahía: cómo saber si se tiene el beneficio y qué hacer para solicitarlo

Ante las consultas por el aumento de las facturas de servicios, el director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Pablo Daguerre, explicó cómo pueden los usuarios comprobar si reciben subsidios de luz y gas, cuáles son las condiciones generales para acceder al beneficio y qué trámite realizar en caso de no estar incorporados al sistema.

"Muchas veces hubo una confusión con respecto a que Bahía Blanca salía de zona fría y que había que volverse a inscribir en algún registro para tener subsidios, o había que inscribirse en algún otro lugar para tener algún subsidio equivalente a lo de zona fría. Lo cierto es que son dos cosas totalmente distintas", explicó.

Explicó que la zona fría es un descuento distinto al sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que sigue vigente. Quienes ya se habían registrado anteriormente mantienen sus datos incorporados al nuevo esquema, mientras que aquellas personas cuya situación económica o familiar cambió pueden revisar y actualizar la información declarada.

Una de las primeras recomendaciones de la OMIC es observar detenidamente las facturas. En el caso de la electricidad, Daguerre señaló que la categorización permite conocer si el usuario recibe o no asistencia: quienes figuran como N1 corresponden al segmento de mayores ingresos y no tienen subsidio, mientras que quienes integran el segmento subsidiado cuentan con una bonificación dentro de determinados límites de consumo.

Ejemplo de boleta sin subsidio

"La mejor forma de observar es agarrar una boleta de EDES y te fijás si dice N1 o si dice N2. Todos los que digan N1 no tienen ningún tipo de subsidio", señaló Daguerre.

Para realizar la inscripción o actualizar los datos, el trámite se efectúa a través de los canales oficiales del Gobierno nacional y requiere completar una declaración jurada con la información patrimonial y los ingresos de todas las personas que integran el grupo familiar que reside en el domicilio. La gestión alcanza tanto al servicio eléctrico como al gas por red.

Daguerre indicó que uno de los parámetros generales está relacionado con el ingreso total del hogar, cuyo límite se establece en función de tres canastas básicas totales. También existen situaciones particulares contempladas, entre ellas la presencia de una persona con Certificado Único de Discapacidad o de un veterano de guerra dentro del grupo familiar.

A su vez, el sistema realiza cruces de información patrimonial. Entre las situaciones que pueden excluir a un hogar del subsidio, el funcionario mencionó determinados bienes, como embarcaciones, tres o más propiedades y vehículos de poca antigüedad.

"Nosotros no tenemos después devoluciones de por qué estás o no, porque en realidad el sistema es un sistema en el que te pone o te saca, pero no te da una justificación de por qué te pone o te saca", advirtió el funcionario.

Otro punto que consideró importante es que los servicios estén registrados a nombre de quien efectivamente vive en la propiedad. La situación se presenta especialmente entre inquilinos que mantienen las facturas a nombre del propietario, algo que puede generar inconvenientes para acceder a beneficios o acreditar la relación con el suministro.

Daguerre también advirtió que recibir un subsidio no significa contar con un descuento ilimitado. El beneficio alcanza determinados bloques de consumo y, una vez superados, la energía excedente comienza a abonarse a tarifa plena.

En electricidad, explicó que durante los meses considerados de mayor consumo el bloque subsidiado llega hasta los 300 kilovatios mensuales, mientras que en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre el límite se reduce a 150. Por encima de esos niveles, el excedente se factura sin el beneficio.

La situación se evalúa mes a mes. Por ese motivo, un usuario que supere el límite durante un período determinado no pierde definitivamente el subsidio: si posteriormente vuelve a ubicarse dentro del bloque establecido, vuelve a aplicarse el beneficio correspondiente.