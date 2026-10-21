Boca tiene rival: Mineiro se clasificó a la final de la Sudamericana

Mineiro perdió 2-0 ante Montevideo City Torque en la vuelta de las semis de la Copa Sudamericana pero se clasificó a la final tras el 3-2 global y se enfrentará a Boca en Barranquilla.

En el Centenario, el conjunto uruguayo golpeó sobre el final con los goles de Kevin Silva y Gary Kagelmacher, pero no le alcanzó ni para llevar la serie a los penales.

En el complemento, el visitante se quedó con un jugador menos debido a una falta de Alan Franco quien recibió la segunda amarilla, se fue expulsado y se perderá el duelo ante el Xeneize. El volante es una pieza clave para el equipo.

El equipo brasileño había dado un paso importante en la ida tras ganar 3-0 de local y ahora buscará coronarse en el duelo decisivo ante el conjunto dirigido por Rodolfo "El Vasco" Arruabarrena, que dejó en el camino a Vasco da Gama.

Fuente: TyC Sports