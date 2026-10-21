Luis Caputo aseguró que los salarios, las jubilaciones y la AUH le ganaron a la inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que los salarios de los trabajadores registrados, las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) registraron mejoras en términos reales, es decir, por encima de la inflación.

A través de una publicación en sus redes sociales, el funcionario destacó los datos correspondientes a agosto y septiembre de 2026 y sostuvo que muestran una recuperación del poder adquisitivo de distintos sectores de la población.

Según indicó, el Índice de Salarios del sector registrado aumentó un 2,6% durante agosto, con diferencias entre los trabajadores del ámbito privado y los empleados públicos.

En el primer grupo, la suba nominal fue del 2,8%, mientras que en el segundo alcanzó el 2,3%. Como la inflación de agosto fue del 1,7%, ambos sectores consiguieron incrementos reales de sus ingresos.

En particular, Caputo señaló que los salarios privados registrados mejoraron un 1,1% en términos reales y los del sector público avanzaron un 0,6%.

Además, remarcó que los trabajadores privados registrados acumularon tres meses consecutivos de recuperación salarial, hasta alcanzar su nivel más elevado desde enero de este año.

CRECEN SALARIOS, JUBILACIONES Y LA AUH

✅ El Índice de Salarios (IS) del Sector Registrado creció 2,6% mensual en agosto, desagregado en una suba de 2,8% en el Sector Privado Registrado y 2,3% en el Sector Público. Con una inflación de 1,7% en el mes, los salarios del Sector… pic.twitter.com/4jMABgz1Ku — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 21, 2026

Qué pasó con las jubilaciones y la AUH

El titular del Palacio de Hacienda también se refirió a la evolución de las prestaciones sociales y previsionales.

De acuerdo con los datos que difundió, tanto las jubilaciones como la Asignación Universal por Hijo registraron en septiembre un incremento real del 0,2%.

De esta manera, ambas prestaciones acumularon seis meses consecutivos de crecimiento y se ubicaron en su nivel más alto desde julio de 2025.

Caputo también presentó una comparación con diciembre de 2023, cuando comenzó la gestión de Javier Milei.

Según las cifras difundidas por el ministro, desde entonces los salarios privados registrados acumularon una mejora real del 10,4%, mientras que los ingresos de los empleados públicos crecieron un 0,8%.

En el mismo período, sostuvo que las jubilaciones aumentaron un 14,5% y la AUH registró una recuperación del 110,5%, siempre después de descontar el efecto de la inflación.

Por último, mencionó la evolución de los trabajadores informales. En ese caso, con información disponible hasta marzo de 2026, indicó que los salarios del sector privado no registrado acumularon una suba real del 58,3% respecto de diciembre de 2023.

Las cifras fueron presentadas por el ministro como parte de su balance sobre la evolución de los ingresos durante la gestión libertaria. Sin embargo, las variaciones difundidas no reflejan necesariamente la situación de todos los hogares, ya que corresponden a distintos grupos de trabajadores y beneficiarios y utilizan períodos de referencia diferentes.

Además, en el caso de las jubilaciones, el resultado puede variar según el haber considerado y la inclusión o no del bono extraordinario que reciben quienes cobran los ingresos más bajos.