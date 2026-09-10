El truco del papel higiénico para mantener la heladera limpia y evitar malos olores

Mantener la heladera limpia y libre de malos olores puede resultar complicado por la humedad, los derrames y los restos de alimentos que se acumulan en su interior. Sin embargo, un sencillo truco casero propone utilizar un elemento que habitualmente se encuentra en el baño: un rollo de papel higiénico.

La recomendación fue difundida por Leticia Pérez, experta en orden y limpieza, quien aseguró que colocar un rollo dentro del electrodoméstico puede colaborar con su mantenimiento.

“Para tener una heladera más limpia y sin malos olores yo recomiendo meter un rollo de papel higiénico”, explicó.

El fundamento del método está relacionado con la capacidad de absorción de la celulosa, principal componente del papel. El material puede retener parte de la humedad presente dentro de la heladera, generada por los cambios de temperatura, la apertura frecuente de la puerta o determinados alimentos.

De esa manera, además de reducir la humedad, el procedimiento puede contribuir a disminuir algunos olores que se concentran en el interior.

Cómo utilizar el papel higiénico dentro de la heladera

Para aplicar el truco alcanza con colocar un rollo de papel higiénico sobre uno de los estantes o en algún espacio disponible, procurando que no tenga contacto directo con los alimentos.

También se recomienda ubicarlo lejos de posibles derrames. En caso de que se moje o presente signos de deterioro, deberá ser retirado y reemplazado por uno nuevo. En condiciones normales, Pérez aconseja cambiarlo cada dos o tres semanas.

Papel higiénico dentro de la heladera Foto: Gemini IA

De todos modos, el método funciona únicamente como complemento y no reemplaza la limpieza periódica de la heladera. Es fundamental controlar el estado de los alimentos, retirar aquellos que estén vencidos y limpiar rápidamente cualquier líquido o resto de comida.

Los estantes y cajones también deben higienizarse regularmente, mientras que conservar los productos en recipientes correctamente cerrados ayuda a impedir que los diferentes olores se mezclen y permanezcan dentro del electrodoméstico.