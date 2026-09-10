Noticias A
El truco del papel higiénico para mantener la heladera limpia y evitar malos olores
Una experta en limpieza explicó que colocar un rollo en el interior puede ayudar a absorber parte de la humedad. Recomienda cambiarlo cada dos o tres semanas.
Mantener la heladera limpia y libre de malos olores puede resultar complicado por la humedad, los derrames y los restos de alimentos que se acumulan en su interior. Sin embargo, un sencillo truco casero propone utilizar un elemento que habitualmente se encuentra en el baño: un rollo de papel higiénico.
La recomendación fue difundida por Leticia Pérez, experta en orden y limpieza, quien aseguró que colocar un rollo dentro del electrodoméstico puede colaborar con su mantenimiento.
“Para tener una heladera más limpia y sin malos olores yo recomiendo meter un rollo de papel higiénico”, explicó.
El fundamento del método está relacionado con la capacidad de absorción de la celulosa, principal componente del papel. El material puede retener parte de la humedad presente dentro de la heladera, generada por los cambios de temperatura, la apertura frecuente de la puerta o determinados alimentos.
De esa manera, además de reducir la humedad, el procedimiento puede contribuir a disminuir algunos olores que se concentran en el interior.
Cómo utilizar el papel higiénico dentro de la heladera
Para aplicar el truco alcanza con colocar un rollo de papel higiénico sobre uno de los estantes o en algún espacio disponible, procurando que no tenga contacto directo con los alimentos.
También se recomienda ubicarlo lejos de posibles derrames. En caso de que se moje o presente signos de deterioro, deberá ser retirado y reemplazado por uno nuevo. En condiciones normales, Pérez aconseja cambiarlo cada dos o tres semanas.
De todos modos, el método funciona únicamente como complemento y no reemplaza la limpieza periódica de la heladera. Es fundamental controlar el estado de los alimentos, retirar aquellos que estén vencidos y limpiar rápidamente cualquier líquido o resto de comida.
Los estantes y cajones también deben higienizarse regularmente, mientras que conservar los productos en recipientes correctamente cerrados ayuda a impedir que los diferentes olores se mezclen y permanezcan dentro del electrodoméstico.
El truco del papel higiénico para mantener la heladera limpia y evitar malos olores
Gran Hermano definió su cuarto puesto y ya tiene a las tres finalistas
El Invernal de Speedway vuelve este domingo en Daireaux: así llegan los campeonatos
El Indec informa la inflación de agosto: volvería a ubicarse por debajo del 2%
Se viene un jueves con una importante amplitud térmica en la ciudad
Más Leídas
-
Noticias B24 horas ago
Detienen a un peligroso sujeto acusado de disparar contra un auto
-
Noticias B21 horas ago
Conductora de Uber chocó a dos autos estacionados y se fue caminando
-
Espectáculos24 horas ago
Murió "Chiche" Gelblung, una leyenda del periodismo argentino
-
Noticias A12 horas ago
Hallaron muerta a una mujer de 80 años en un departamento céntrico
-
Noticias B24 horas ago
Cómo hacer la foto con estética de los 80 que se volvió viral en redes sociales
-
Noticias B13 horas ago
El Gobierno analiza sancionar a empresas de pesca que operen sin permiso en Malvinas
-
Noticias B19 horas ago
Comenzaron las tareas de mantenimiento en el puente Bailey de la Ruta 3: hay tránsito asistido
-
Noticias B13 horas ago
"Podría matar a todos los humanos": la alarma que encendió un extrabajador de una empresa de IA