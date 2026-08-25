Unipar y Hábitat para la Humanidad Argentina impulsan mejoras sanitarias en 30 viviendas del Saladero

Contenido Patrocinado. Un total de 30 familias del Saladero en Ingeniero White están mejorando las condiciones de habitabilidad de sus viviendas en el marco de la iniciativa impulsada por Hábitat para la Humanidad Argentina y Unipar que les provee capacitación y materiales de construcción.

A través de talleres de formación, asistencia sociotécnica brindada por equipos profesionales y la entrega de materiales para la construcción y adecuación de baños, los participantes optimizan las condiciones de sus hogares.

El proyecto incorpora una perspectiva de salud menstrual, promoviendo espacios sanitarios más seguros, privados y adecuados para las necesidades de las mujeres.

Hábitat para la Humanidad Argentina y Unipar destacan que esta iniciativa se inserta en un problema habitacional multidimensional: una de cada dos personas en Argentina habita en viviendas que presentan algún tipo de déficit. Sin embargo, gran parte corresponde a situaciones que pueden resolverse mediante mejoras concretas que incrementen la seguridad, la salubridad y la calidad de vida de las familias.

En ese contexto, más de 6 millones de personas no cuentan con un baño adecuado dentro de sus hogares, una situación que impacta directamente en la salud, al aumentar la exposición a infecciones y enfermedades asociadas a condiciones sanitarias deficientes.

Frente a esta realidad, Hábitat para la Humanidad Argentina impulsa programas que facilitan el acceso a materiales, conocimientos y acompañamiento técnico para que más familias puedan mejorar sus hogares. En ese sentido, el acompañamiento y el compromiso de empresas como Unipar representan una alianza clave para alcanzar resultados que permitan abordar esta problemática de la manera más efectiva posible.

Ya sea mediante la construcción de un baño, la mejora de un techo o el fortalecimiento de la infraestructura básica de una vivienda, cada intervención contribuye a generar mejores oportunidades de desarrollo para las personas y las comunidades.