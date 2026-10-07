Más de la mitad de los bahienses con créditos en cadenas de comercios está en mora

La mora en los pagos de créditos adquiridos por los bahienses en cadenas de comercios se ubicó en agosto en 55,08%, un incremento de casi 10 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior.

Es la categoría donde los retrasos son más altos de acuerdo con la última información del Mapa de la Deuda elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad con datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Se trata de un total de 1.169 personas residentes en Bahía Blanca, que tienen una mora por un total de 2.011,3 millones de pesos, es decir, un promedio de 1,72 millones cada uno.

Le nivel de mora bahiense en esta categoría, está 1,6 puntos porcentuales por debajo de la que se registra en la Provincia de Buenos Aires, y 1,15 por debajo de la media nacional.

Las cadenas de comercios son aquellas que ofrecen financiamiento para la compra de electrónicos, electrodomésticos y distintos tipos de productos, bien sea con trato directo en la tienda física o a través de canales electrónicos. El nivel de mora es la porción de dinero que se encuentra con retrasos de pago (tres meses o más sin pagar) con respecto al total de los préstamos.

Los retrasos en los pagos en la ciudad se ubicaron en un nivel general de 13,58% en agosto, una baja ligera con respecto al mes anterior, pero al separar por tipo de entidades se observan las grandes brechas.

Por otro lado, el Mapa de la Deuda detalla que el grupo etario más comprometido es el que va de 36 a 45 años, con una mora de 66,52% (1,83 millones de pesos en promedio individual). Le sigue el grupo de adultos hasta 25 años (65,07% en mora y 2,06 millones de pesos en promedio por persona) y los que tienen entre 26 y 35 años (62,5% de mora y un promedio de 1,71 millones).

Separado por género, el relevamiento indica que la mora entre las mujeres es de 49,46% y entre los hombres de 61,53%.