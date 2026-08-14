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El 65% de los accidentes fatales de la Provincia ocurren en las rutas
En junio se contabilizaron 49 fallecidos en siniestros viales en territorio bonaerense.
El 65,3% de las víctimas fatales por accidentes de tránsito registradas durante junio en la provincia de Buenos Aires murió en rutas nacionales, provinciales, autopistas, accesos y otros corredores principales, según datos relevados por el Observatorio de Datos Estratégicos.
Durante el sexto mes del año se contabilizaron 49 fallecidos en siniestros viales en territorio bonaerense, un promedio de 1,6 personas por día. De ese total, 32 perdieron la vida sobre corredores principales y las otras 17, equivalentes al 34,7%, en calles y avenidas urbanas.
En total se produjeron 25 accidentes fatales en rutas: 13 ocurrieron sobre trazas nacionales, con 15 muertos, mientras que otros 12 se registraron en rutas provinciales y dejaron 17 víctimas.
Los automovilistas representaron, además, el grupo con mayor cantidad de fallecidos. Fueron 25 personas, el 51,1% del total, mientras que otras 16 víctimas circulaban en motocicleta y ocho eran peatones.
Del total de muertos, 38 eran hombres y 11 mujeres, por lo que los varones representaron el 77,5% de las víctimas.
La mayor cantidad de fallecimientos se produjo durante la noche, con 13 casos, seguida por la tarde con 12, la mañana con 11, la franja entre la noche y la madrugada con nueve y el período tarde-noche con cuatro.
Los fines de semana también concentraron una parte importante de los hechos. Los sábados y domingos se registraron diez víctimas fatales en cada jornada, por lo que ambos días reunieron el 40,8% de las muertes contabilizadas durante junio.
Las víctimas se distribuyeron en distintos puntos de la provincia. Isla Talavera y Mar del Plata encabezaron el registro con cuatro fallecidos cada una, seguidas por Baradero y La Plata, con tres. También hubo muertes por accidentes viales en municipios de la región, entre ellos Coronel Dorrego y Coronel Rosales.
Con información de DIB
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