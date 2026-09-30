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Un vuelo a Israel aterrizó de emergencia en Arabia: un piloto habría sido apuñalado
El avión de Flydubai viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv cuando debió desviarse a la ciudad de Tabuk. Hubo versiones sobre un posible intento de secuestro.
Un avión comercial de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv debió realizar este miércoles un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita luego de emitir señales de alarma durante el vuelo. Todos los pasajeros se encuentran a salvo.
Se trata del vuelo FZ1073, que tenía como destino el aeropuerto Ben Gurion, en Israel, pero terminó desviándose hacia la ciudad saudí de Tabuk. La compañía informó que trabaja junto con las autoridades para determinar qué ocurrió y, hasta el momento, no confirmó oficialmente la causa del incidente.
Los sistemas de seguimiento aéreo registraron la emisión del código 7700, utilizado internacionalmente para advertir sobre una emergencia general. También aparecieron reportes de una breve activación del código 7500, asociado a situaciones de interferencia ilícita, aunque ese punto continúa bajo investigación.
La situación generó especial preocupación porque comenzaron a circular videos grabados por pasajeros en los que se hablaba de un supuesto intento de secuestro. En una de las imágenes, un hombre con una herida en la cabeza afirmaba que los ocupantes habían logrado reducir a presuntos agresores. Otros testimonios mencionaron un altercado dentro de la aeronave y a un piloto herido producto de una puñalada.
Sin embargo, fuentes de seguridad israelíes señalaron posteriormente que el desvío no habría estado relacionado con un secuestro y que se habría producido una pelea dentro de la cabina. Las circunstancias precisas del episodio todavía no fueron esclarecidas.
Ante la alerta inicial, Israel activó sus protocolos de seguridad y desplegó aviones de combate mientras intentaba establecer qué sucedía con la aeronave, que transportaba ciudadanos israelíes. Más tarde, la oficina del primer ministro informó que la situación se encontraba bajo control.
Flydubai sostuvo que sus equipos continúan trabajando con las autoridades competentes y anticipó que brindará más información cuando existan datos confirmados. La investigación deberá determinar ahora qué originó la emergencia, cómo se produjeron las lesiones reportadas y qué ocurrió exactamente dentro del avión antes de su aterrizaje en Arabia Saudita.
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