Choripaneada y "batalla de chimichurri": La Salada recibe la primavera con una original propuesta

El Lago Parque La Salada se prepara para recibir la primavera con una jornada que combinará gastronomía, turismo y actividades al aire libre. Este domingo 20 de septiembre se realizará una choripaneada y una particular “batalla de chimichurri” en la Hostería La Comahue.

La iniciativa es impulsada por Pedro Luro Turismo y comenzará a las 12.30, con la intención de generar un espacio de encuentro para familias, grupos de amigos y visitantes de toda la región.

Uno de los atractivos centrales será el concurso de chimichurri. Los participantes podrán llevar sus propias preparaciones, que serán degustadas y evaluadas por un jurado independiente. Además, habrá premios para los ganadores.

La propuesta se completa con una choripaneada y distintas alternativas recreativas. Los organizadores anticiparon que podría sumarse música y, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen, también una caminata por el lugar.

“Armá el equipo y preparate para defender tu chimichurri”, señalaron desde la organización al promocionar una actividad que apunta a celebrar la llegada de la primavera con “amigos, buena comida y mucho sabor”.

La jornada se desarrollará en la Hostería La Comahue, en Lago Parque La Salada, uno de los principales atractivos naturales de Villarino y un punto que comienza a recibir un movimiento creciente de visitantes con la llegada de los días más cálidos.

Natalia Moscardi, propietaria de Santo Café de Fortín Mercedes e integrante de Pedro Luro Turismo, destacó que durante las últimas semanas se percibió un incremento en la llegada de personas procedentes de Viedma, Patagones y otras localidades de la zona.

La referente también remarcó la variedad de alternativas turísticas que ofrece Pedro Luro durante el año, entre ellas Fortín Mercedes, el río y La Salada, especialmente durante la temporada estival.

Pedro Luro Turismo reúne actualmente a cerca de 30 integrantes de diferentes rubros y mantiene abierta la convocatoria para incorporar nuevos emprendimientos que quieran sumarse a la promoción de los atractivos naturales, culturales, históricos y gastronómicos de la región.