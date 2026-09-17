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Choripaneada y "batalla de chimichurri": La Salada recibe la primavera con una original propuesta
La actividad se realizará este domingo en la histórica Hostería La Comahue. Habrá almuerzo, concurso con premios y distintas propuestas recreativas para vecinos y visitantes.
El Lago Parque La Salada se prepara para recibir la primavera con una jornada que combinará gastronomía, turismo y actividades al aire libre. Este domingo 20 de septiembre se realizará una choripaneada y una particular “batalla de chimichurri” en la Hostería La Comahue.
La iniciativa es impulsada por Pedro Luro Turismo y comenzará a las 12.30, con la intención de generar un espacio de encuentro para familias, grupos de amigos y visitantes de toda la región.
Uno de los atractivos centrales será el concurso de chimichurri. Los participantes podrán llevar sus propias preparaciones, que serán degustadas y evaluadas por un jurado independiente. Además, habrá premios para los ganadores.
La propuesta se completa con una choripaneada y distintas alternativas recreativas. Los organizadores anticiparon que podría sumarse música y, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen, también una caminata por el lugar.
“Armá el equipo y preparate para defender tu chimichurri”, señalaron desde la organización al promocionar una actividad que apunta a celebrar la llegada de la primavera con “amigos, buena comida y mucho sabor”.
La jornada se desarrollará en la Hostería La Comahue, en Lago Parque La Salada, uno de los principales atractivos naturales de Villarino y un punto que comienza a recibir un movimiento creciente de visitantes con la llegada de los días más cálidos.
Natalia Moscardi, propietaria de Santo Café de Fortín Mercedes e integrante de Pedro Luro Turismo, destacó que durante las últimas semanas se percibió un incremento en la llegada de personas procedentes de Viedma, Patagones y otras localidades de la zona.
La referente también remarcó la variedad de alternativas turísticas que ofrece Pedro Luro durante el año, entre ellas Fortín Mercedes, el río y La Salada, especialmente durante la temporada estival.
Pedro Luro Turismo reúne actualmente a cerca de 30 integrantes de diferentes rubros y mantiene abierta la convocatoria para incorporar nuevos emprendimientos que quieran sumarse a la promoción de los atractivos naturales, culturales, históricos y gastronómicos de la región.
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