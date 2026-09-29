Balcarce volvió a rugir: 27 mil personas vibraron con la reapertura del autódromo Fangio

El automovilismo volvió a vivir una jornada histórica en Balcarce. Tras una espera de 15 años, el autódromo Juan Manuel Fangio reabrió sus puertas para recibir una competencia nacional y reunió a unas 27 mil personas durante el fin de semana.

La convocatoria superó las expectativas y estableció un récord de público para el TC Pick Up, una de las categorías que formó parte de la programación junto al TC Pista Pick Up. Desde temprano, miles de fanáticos comenzaron a ocupar las tribunas y distintos sectores del circuito.

La magnitud de la asistencia también quedó reflejada en los alrededores del predio: para el mediodía, el estacionamiento ya se encontraba completo y no quedaban lugares disponibles para los vehículos que continuaban llegando.

El regreso tuvo además un fuerte contenido simbólico. El trazado lleva el nombre de Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón mundial de Fórmula 1 y una de las figuras más importantes de la historia del automovilismo argentino, nacido justamente en Balcarce.

Los motores volvieron así a escucharse en uno de los escenarios emblemáticos del deporte nacional, que durante una década y media había permanecido alejado de las principales categorías. La reapertura convirtió nuevamente a la ciudad bonaerense en punto de encuentro para miles de seguidores del automovilismo.

La multitud que acompañó la jornada terminó de darle marco a una reapertura largamente esperada y abrió una nueva etapa para el histórico circuito Juan Manuel Fangio.